Лавров озвучил условия России для договоров с Западом

24 марта 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров не исключает возможность диалога с Западом Фото: Размик Закарян © URA.RU Договоренности России с Западом должны иметь юридическую основу, чтобы контролировалось выполнение обязательств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если Запад образумится и предложит возобновить контакты — посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться, исходя из российских интересов. Любые гипотетические договоренности с западниками должны иметь юридически обязывающий характер и предусматривать четкий механизм контроля за их выполнением» — написал Лавров в колонке для журнала « Разведчик ». По его словам, Россия не пойдет на односторонние уступки и не станет «стучаться в закрытую дверь». Взаимоотношения России и Запада ухудшились после начала спецоперации на Украине. Запад ввел антироссийские санкции и начал оказывать военную помощь Украине. Оппоненты не слышат мирных инициатив России, отмечал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Запад использовал Минские соглашения, чтобы накачать Украину оружием, заявляли в МИД России.

Договоренности России с Западом должны иметь юридическую основу, чтобы контролировалось выполнение обязательств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если Запад образумится и предложит возобновить контакты — посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться, исходя из российских интересов. Любые гипотетические договоренности с западниками должны иметь юридически обязывающий характер и предусматривать четкий механизм контроля за их выполнением» — написал Лавров в колонке для журнала «Разведчик». По его словам, Россия не пойдет на односторонние уступки и не станет «стучаться в закрытую дверь». Взаимоотношения России и Запада ухудшились после начала спецоперации на Украине. Запад ввел антироссийские санкции и начал оказывать военную помощь Украине. Оппоненты не слышат мирных инициатив России, отмечал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Запад использовал Минские соглашения, чтобы накачать Украину оружием, заявляли в МИД России.