Лавров озвучил условия России для договоров с Западом

Договоренности России с Западом должны иметь юридическую основу, чтобы контролировалось выполнение обязательств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если Запад образумится и предложит возобновить контакты — посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться, исходя из российских интересов. Любые гипотетические договоренности с западниками должны иметь юридически обязывающий характер и предусматривать четкий механизм контроля за их выполнением» — написал Лавров в колонке для журнала «
Взаимоотношения России и Запада ухудшились после начала спецоперации на Украине. Запад ввел антироссийские санкции и начал оказывать военную помощь Украине. Оппоненты не слышат мирных инициатив России, отмечал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Запад использовал Минские соглашения, чтобы накачать Украину оружием, заявляли в МИД России.
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