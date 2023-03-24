Лавров озвучил условия России для договоров с Западом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, сималенд, лавров сергей
Сергей Лавров не исключает возможность диалога с Западом Фото:

Договоренности России с Западом должны иметь юридическую основу, чтобы контролировалось выполнение обязательств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если Запад образумится и предложит возобновить контакты — посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться, исходя из российских интересов. Любые гипотетические договоренности с западниками должны иметь юридически обязывающий характер и предусматривать четкий механизм контроля за их выполнением» — написал Лавров в колонке для журнала «Разведчик». По его словам, Россия не пойдет на односторонние уступки и не станет «стучаться в закрытую дверь».

Взаимоотношения России и Запада ухудшились после начала спецоперации на Украине. Запад ввел антироссийские санкции и начал оказывать военную помощь Украине. Оппоненты не слышат мирных инициатив России, отмечал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Запад использовал Минские соглашения, чтобы накачать Украину оружием, заявляли в МИД России.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Договоренности России с Западом должны иметь юридическую основу, чтобы контролировалось выполнение обязательств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если Запад образумится и предложит возобновить контакты — посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться, исходя из российских интересов. Любые гипотетические договоренности с западниками должны иметь юридически обязывающий характер и предусматривать четкий механизм контроля за их выполнением» — написал Лавров в колонке для журнала «Разведчик». По его словам, Россия не пойдет на односторонние уступки и не станет «стучаться в закрытую дверь». Взаимоотношения России и Запада ухудшились после начала спецоперации на Украине. Запад ввел антироссийские санкции и начал оказывать военную помощь Украине. Оппоненты не слышат мирных инициатив России, отмечал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Запад использовал Минские соглашения, чтобы накачать Украину оружием, заявляли в МИД России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...