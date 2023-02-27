Дипломы бакалавров приравняют к полному высшему образованию

В России приравняют дипломы бакалавра к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
«В советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. То же самое будет и сейчас», —
Он отметил, что для людей, которые будут учиться четыре-пять лет можно будет указывать в дипломе: дипломированный специалист с уточнением в скобках — бакалавр.
Ранее Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что в России запускается реформа высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным. В Госдуме объяснили, что реформа призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!