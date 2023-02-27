Дипломы бакалавров приравняют к полному высшему образованию

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Фурсенко сравнил современных специалистов с выпускниками советских вузов Фото:

В России приравняют дипломы бакалавра к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«В советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. То же самое будет и сейчас», — сказал Фурсенко в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что для людей, которые будут учиться четыре-пять лет можно будет указывать в дипломе: дипломированный специалист с уточнением в скобках — бакалавр.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что в России запускается реформа высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным. В Госдуме объяснили, что реформа призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат.

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В России приравняют дипломы бакалавра к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. «В советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. То же самое будет и сейчас», — сказал Фурсенко в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что для людей, которые будут учиться четыре-пять лет можно будет указывать в дипломе: дипломированный специалист с уточнением в скобках — бакалавр. Ранее Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что в России запускается реформа высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным. В Госдуме объяснили, что реформа призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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