Военкоры оперативно направились в укрытие после начала обстрела
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли военных корреспондентов из разных СМИ на КПП Козинка. Кадры с началом стрельбы опубликовал telegram-канал Readovka.
«Слышны звуки», — сказал военкор Readovka Стас Чапский, после чего раздались звуки выстрелов. Все журналисты сразу же направились в автомобили.
Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ попал журналист и телеведущий Владимир Соловьев, когда приезжал в один из населенных пунктов Донецкой народной республики. По его словам, в тот момент велась активная артиллерийская стрельба по территории, где он находился.
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