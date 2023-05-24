ВСУ обстреляли журналистов в Белгородской области. Видео

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Военкоры оперативно направились в укрытие после начала обстрела Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли военных корреспондентов из разных СМИ на КПП Козинка. Кадры с началом стрельбы опубликовал telegram-канал Readovka.

«Слышны звуки», — сказал военкор Readovka Стас Чапский, после чего раздались звуки выстрелов. Все журналисты сразу же направились в автомобили.

Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ попал журналист и телеведущий Владимир Соловьев, когда приезжал в один из населенных пунктов Донецкой народной республики. По его словам, в тот момент велась активная артиллерийская стрельба по территории, где он находился.

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В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли военных корреспондентов из разных СМИ на КПП Козинка. Кадры с началом стрельбы опубликовал telegram-канал Readovka. «Слышны звуки», — сказал военкор Readovka Стас Чапский, после чего раздались звуки выстрелов. Все журналисты сразу же направились в автомобили. Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ попал журналист и телеведущий Владимир Соловьев, когда приезжал в один из населенных пунктов Донецкой народной республики. По его словам, в тот момент велась активная артиллерийская стрельба по территории, где он находился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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