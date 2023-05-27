В Тверской области упал беспилотник

Беспилотник упал в Андреапольском округе, пострадавших нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Андреапольском округе Тверской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в правительстве региона.
«Беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области, пострадавших нет. По данным регионального правительства, на месте работают оперативные службы», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Ранее в Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию. Еще два украинских дрона-камикадзе упали на территории нефтеперекачивающей станции «Транснефти» в Псковской области.
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