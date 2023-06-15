Пасечник предложил отодвинуть линию фронта до Киева

Пасечник: линия фронта должна быть отодвинута во время спецоперации до Киева

15 июня 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Леонид Пасечник заявил, что у России есть возможности для отодвигания линии фронта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Линию фронта во время специальной военной операции (СВО) должна быть отодвинута до Киева. Об этом сообщил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «Лично мое мнение — да, нужно идти (до Киева- URA.RU. ред), потому что Киев — это мать городов русских, и освободить город Киев — это честь мундира», — заявил Пасечник на ПМЭФ в беседе с РИА Новости. Он отметил, что у России есть возможности для этого. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине может быть создана санитарная зона для прекращения обстрелов территории РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что зона должна проходить «по границам Львова». Ранее стало известно, что длина линии фронта на запорожском направлении превышает 150 километров. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ФАН.

Линию фронта во время специальной военной операции (СВО) должна быть отодвинута до Киева. Об этом сообщил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «Лично мое мнение — да, нужно идти (до Киева- URA.RU. ред), потому что Киев — это мать городов русских, и освободить город Киев — это честь мундира», — заявил Пасечник на ПМЭФ в беседе с РИА Новости. Он отметил, что у России есть возможности для этого. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине может быть создана санитарная зона для прекращения обстрелов территории РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что зона должна проходить «по границам Львова». Ранее стало известно, что длина линии фронта на запорожском направлении превышает 150 километров. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ФАН.