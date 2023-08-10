Россия предложила Индии запустить безвизовые туристические поездки 10 августа 2023 в 15:44 Размер текста - 17 + С 1 августа безвизовый турообмен в России действует с Ираном и Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой турообмен. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. « Мы направили Индии предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — заявил Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24». Министр подчеркнул, что Россия уже запустила безвизовый туробмен с Ираном и Китаем. Первые безвизовые поездки между Китаем и РФ были запущены 1 августа. То же самое касается и турпотока между Россией и Ираном, передает RT. Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой турообмен. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. « Мы направили Индии предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — заявил Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24». Министр подчеркнул, что Россия уже запустила безвизовый туробмен с Ираном и Китаем. Первые безвизовые поездки между Китаем и РФ были запущены 1 августа. То же самое касается и турпотока между Россией и Ираном, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям