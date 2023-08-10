Россия предложила Индии запустить безвизовые туристические поездки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция в поддержку избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровск, аэропорт, чемоданы, путешествия, шереметьево, отдых, туристы, туризм, табло вылета
С 1 августа безвизовый турообмен в России действует с Ираном и Китаем Фото:

Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой турообмен. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

« Мы направили Индии предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — заявил Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24». Министр подчеркнул, что Россия уже запустила безвизовый туробмен с Ираном и Китаем.

Первые безвизовые поездки между Китаем и РФ были запущены 1 августа. То же самое касается и турпотока между Россией и Ираном, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой турообмен. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. « Мы направили Индии предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — заявил Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24». Министр подчеркнул, что Россия уже запустила безвизовый туробмен с Ираном и Китаем. Первые безвизовые поездки между Китаем и РФ были запущены 1 августа. То же самое касается и турпотока между Россией и Ираном, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...