Россия предложила Индии запустить безвизовые туристические поездки

С 1 августа безвизовый турообмен в России действует с Ираном и Китаем
Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой турообмен. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
« Мы направили Индии предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — заявил Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24». Министр подчеркнул, что Россия уже запустила безвизовый туробмен с Ираном и Китаем.
Первые безвизовые поездки между Китаем и РФ были запущены 1 августа. То же самое касается и турпотока между Россией и Ираном, передает RT.
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