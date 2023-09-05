В ДНР выбрали наказание для бойца ВСУ, убившего 14 мирных жителей. Видео

Бойца ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел 14 мирных жителей

05 сентября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

В СК РФ сообщили, что командир ВСУ дал приказ расстрелять шестерых мужчин Фото: Сергей Белов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский военный Валентин Василенко приговорен к пожизненному заключению за расстрел 14 мирных граждан. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в документе. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. В СК РФ отметили, что 4 марта 2022 года бойцы ВСУ, в том числе Василенко, были доставлены на боевую позицию в город Мариуполь (ДНР). Украинский командир дал приказ произвести расстрел шестерых мужчин. От полученных ранений они погибли. Спустя два дня Василенко с другими украинскими бойцами также расстреляли автомобиль мирных жителей. Шесть мужчин, женщина и ребенок погибли в результате атаки. Ранее в СК РФ сообщили, что украинский военный Максим Овчаренко был приговорен к 22 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя (ДНР). Пресс-служба прокуратуры ДНР заявила, что в регионе приговорили бойца ВСУ Василия Михайлова к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя, передает РАПСИ.

Украинский военный Валентин Василенко приговорен к пожизненному заключению за расстрел 14 мирных граждан. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в документе. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. В СК РФ отметили, что 4 марта 2022 года бойцы ВСУ, в том числе Василенко, были доставлены на боевую позицию в город Мариуполь (ДНР). Украинский командир дал приказ произвести расстрел шестерых мужчин. От полученных ранений они погибли. Спустя два дня Василенко с другими украинскими бойцами также расстреляли автомобиль мирных жителей. Шесть мужчин, женщина и ребенок погибли в результате атаки. Ранее в СК РФ сообщили, что украинский военный Максим Овчаренко был приговорен к 22 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя (ДНР). Пресс-служба прокуратуры ДНР заявила, что в регионе приговорили бойца ВСУ Василия Михайлова к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя, передает РАПСИ.