В ДНР выбрали наказание для бойца ВСУ, убившего 14 мирных жителей. Видео

Бойца ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел 14 мирных жителей
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Ейск, дом, пострадавший в результате падения самолета. Ейск, следственный комитет, следователь, ейск
В СК РФ сообщили, что командир ВСУ дал приказ расстрелять шестерых мужчин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военный Валентин Василенко приговорен к пожизненному заключению за расстрел 14 мирных граждан. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в документе. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале.

В СК РФ отметили, что 4 марта 2022 года бойцы ВСУ, в том числе Василенко, были доставлены на боевую позицию в город Мариуполь (ДНР). Украинский командир дал приказ произвести расстрел шестерых мужчин. От полученных ранений они погибли. Спустя два дня Василенко с другими украинскими бойцами также расстреляли автомобиль мирных жителей. Шесть мужчин, женщина и ребенок погибли в результате атаки.

Ранее в СК РФ сообщили, что украинский военный Максим Овчаренко был приговорен к 22 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя (ДНР). Пресс-служба прокуратуры ДНР заявила, что в регионе приговорили бойца ВСУ Василия Михайлова к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя, передает РАПСИ.

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Украинский военный Валентин Василенко приговорен к пожизненному заключению за расстрел 14 мирных граждан. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в документе. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. В СК РФ отметили, что 4 марта 2022 года бойцы ВСУ, в том числе Василенко, были доставлены на боевую позицию в город Мариуполь (ДНР). Украинский командир дал приказ произвести расстрел шестерых мужчин. От полученных ранений они погибли. Спустя два дня Василенко с другими украинскими бойцами также расстреляли автомобиль мирных жителей. Шесть мужчин, женщина и ребенок погибли в результате атаки. Ранее в СК РФ сообщили, что украинский военный Максим Овчаренко был приговорен к 22 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя (ДНР). Пресс-служба прокуратуры ДНР заявила, что в регионе приговорили бойца ВСУ Василия Михайлова к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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