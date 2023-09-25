В Армении арестовали сына дружившего с Россией экс-президента страны

Ереванский суд на месяц арестовал сына экс президента Армении Кочаряна

25 сентября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Суд Еревана арестовал сына бывшего президента Армении Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Ереване суд арестовал сына экс-главы Армении Роберта Кочаряна Левона. Об этом сообщил адвокат Кочаряна-младшего Александр Кочубаев. «Левон Кочарян арестован на месяц», — написал Александр Кочубаев у себя в соцсетях. До этого адвокат сообщил о задержании Кочаряна из-за «безосновательных» подозрений в избиении четырех полицейских. Кочубаев считает, что причина задержания — политическая. Кочарян-старший во время управления Арменией поддерживал хорошие отношения с Россией. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова бывший армянский глава государства всегда был готов углублять сотрудничество с Москвой. Ранее стало известно о задержании в Ереване Кочаряна-младшего во время протестов с целью свержения премьер-министра страны Никола Пашиняна, пишет RT. Также стало известно, что задержание сына экс-президента произошло из-за подозрений в избиении четырех сотрудников полиции. Однако Кочубаев заявил, что Кочарян сам был сильно избит силовиками, передает Life .

В Ереване суд арестовал сына экс-главы Армении Роберта Кочаряна Левона. Об этом сообщил адвокат Кочаряна-младшего Александр Кочубаев. «Левон Кочарян арестован на месяц», — написал Александр Кочубаев у себя в соцсетях. До этого адвокат сообщил о задержании Кочаряна из-за «безосновательных» подозрений в избиении четырех полицейских. Кочубаев считает, что причина задержания — политическая. Кочарян-старший во время управления Арменией поддерживал хорошие отношения с Россией. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова бывший армянский глава государства всегда был готов углублять сотрудничество с Москвой. Ранее стало известно о задержании в Ереване Кочаряна-младшего во время протестов с целью свержения премьер-министра страны Никола Пашиняна, пишет RT. Также стало известно, что задержание сына экс-президента произошло из-за подозрений в избиении четырех сотрудников полиции. Однако Кочубаев заявил, что Кочарян сам был сильно избит силовиками, передает Life.