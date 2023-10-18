Си Цзиньпин выступил против НАТО и других блоков стран

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Си Цзиньпин заявил, что является противником блоковой политики государств Фото:

КНР не является сторонником блоковой политики, наподобие НАТО, а также выступает против односторонних санкций. Такое заявление сделал глава Китайской Республики Си Цзиньпин.

«Мы не участвуем в идеологической конфронтации <…> или блоковом политическом противостоянии», — сказал Си Цзиньпин во время международного форума «Один пояс, один путь». Также, по его словам, КНР является противником односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва торгово-экономических связей между государствами. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

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КНР не является сторонником блоковой политики, наподобие НАТО, а также выступает против односторонних санкций. Такое заявление сделал глава Китайской Республики Си Цзиньпин. «Мы не участвуем в идеологической конфронтации <…> или блоковом политическом противостоянии», — сказал Си Цзиньпин во время международного форума «Один пояс, один путь». Также, по его словам, КНР является противником односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва торгово-экономических связей между государствами. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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