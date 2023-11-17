Кабмин реорганизует работу ключевых экономических министерств

«Коммерсант»: правительство реорганизует работу Минпромторга и Минэкономики

17 ноября 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Правительство РФ создаст в ведомствах динамичную систему управления отраслями Фото: Георгий Бергал © URA.RU Кабмин РФ меняет организацию работы Минпромторга и Минэкономики. В их составе появятся не только департаменты, но и более мелкие структуры управления. Документы об изменения в структуре первого ведомства уже подписано, документ, касаемый нововведений в работе второго — в работе. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Минпромторгу вместо 30 департаментов разрешено иметь 28 департаментов и пять управлений. В проекте Минэкономики нынешние 37 департаментов дополняются тремя управлениями. При этом штатная численность и фонд оплаты труда обоих министерств не меняются — речь идет именно о реорганизации их работы», — говорится в материале. Уточняется, что изменения вводятся для того, чтобы создать в ведомствах динамичную систему управления отраслями.

Кабмин РФ меняет организацию работы Минпромторга и Минэкономики. В их составе появятся не только департаменты, но и более мелкие структуры управления. Документы об изменения в структуре первого ведомства уже подписано, документ, касаемый нововведений в работе второго — в работе. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Минпромторгу вместо 30 департаментов разрешено иметь 28 департаментов и пять управлений. В проекте Минэкономики нынешние 37 департаментов дополняются тремя управлениями. При этом штатная численность и фонд оплаты труда обоих министерств не меняются — речь идет именно о реорганизации их работы», — говорится в материале. Уточняется, что изменения вводятся для того, чтобы создать в ведомствах динамичную систему управления отраслями.