Кабмин реорганизует работу ключевых экономических министерств

«Коммерсант»: правительство реорганизует работу Минпромторга и Минэкономики
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Дом Правительства Российской Федерации. Москва, белый дом, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации
Правительство РФ создаст в ведомствах динамичную систему управления отраслями Фото:

Кабмин РФ меняет организацию работы Минпромторга и Минэкономики. В их составе появятся не только департаменты, но и более мелкие структуры управления. Документы об изменения в структуре первого ведомства уже подписано, документ, касаемый нововведений в работе второго — в работе. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Минпромторгу вместо 30 департаментов разрешено иметь 28 департаментов и пять управлений. В проекте Минэкономики нынешние 37 департаментов дополняются тремя управлениями. При этом штатная численность и фонд оплаты труда обоих министерств не меняются — речь идет именно о реорганизации их работы», — говорится в материале. Уточняется, что изменения вводятся для того, чтобы создать в ведомствах динамичную систему управления отраслями.

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Кабмин РФ меняет организацию работы Минпромторга и Минэкономики. В их составе появятся не только департаменты, но и более мелкие структуры управления. Документы об изменения в структуре первого ведомства уже подписано, документ, касаемый нововведений в работе второго — в работе. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Минпромторгу вместо 30 департаментов разрешено иметь 28 департаментов и пять управлений. В проекте Минэкономики нынешние 37 департаментов дополняются тремя управлениями. При этом штатная численность и фонд оплаты труда обоих министерств не меняются — речь идет именно о реорганизации их работы», — говорится в материале. Уточняется, что изменения вводятся для того, чтобы создать в ведомствах динамичную систему управления отраслями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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