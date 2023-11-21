Росздравнадзор приостановил применение ИИ в медицине из-за угроз здоровью

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Росздравнадзор приостановил систему Botkin.AI из-за угрозы вреда здоровью Фото:

Росздравнадзор впервые приостановил использование медицинской системы Botkin.AI с искусственным интеллектом (ИИ) из-за угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Росздравнадзор приостановил применение получившей регистрационное удостоверение в 2020 году Botkin.AI — системы для анализа снимков компьютерной томографии с использованием ИИ в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорится в материале. В Росздравнадзоре уточнили, что сейчас проводится проверка производителя.

Система анализов Botkin.AI позволяет врачам обнаружить патологии на снимках компьютерной томографии. Росздравнадзор отметил, что сейчас регистрационное удостоверение компании отозвано.

Ранее Росздравнадзор заблокировал сайты, на которых продавались средства для прерывания беременности, передает RT. Ведомство приняло решение о блокировке 1181 таких интернет-ресурсов. В этом году планировали прекратить поставку в Россию препарата от гепатита С «Зепатир». Росздравнадзор уточнил, что данное решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году, передает Life.

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Росздравнадзор впервые приостановил использование медицинской системы Botkin.AI с искусственным интеллектом (ИИ) из-за угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Росздравнадзор приостановил применение получившей регистрационное удостоверение в 2020 году Botkin.AI — системы для анализа снимков компьютерной томографии с использованием ИИ в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорится в материале. В Росздравнадзоре уточнили, что сейчас проводится проверка производителя. Система анализов Botkin.AI позволяет врачам обнаружить патологии на снимках компьютерной томографии. Росздравнадзор отметил, что сейчас регистрационное удостоверение компании отозвано. Ранее Росздравнадзор заблокировал сайты, на которых продавались средства для прерывания беременности, передает RT. Ведомство приняло решение о блокировке 1181 таких интернет-ресурсов. В этом году планировали прекратить поставку в Россию препарата от гепатита С «Зепатир». Росздравнадзор уточнил, что данное решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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