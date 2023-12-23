Очевидец рассказал о ДТП с тремя грузовиками на Тюменском тракте

Водитель пытался спасти легковой автомобиль от столкновения на Тюменском тракте

23 декабря 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция открыла одну из полос для движения по трассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из участников массового ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, поэтому врезался в два грузовика. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Ему потребовалось экстренно начать тормозить, он понял, что не может. Очень скользко. У него был вариант или уходить направо, врезаться в обочину правую, но там была машина, одна или две», — рассказал очевидец порталу E1.RU. Он уточнил, что вторым вариантом водителя было не тормозить, уходя от столкновения с легковым автомобилем, и врезаться в две фуры, которые шли перед ним. ДТП с тремя грузовиками произошло утром 23 декабря на 230 километре Тюменского тракта. Тягачи перегородили дорогу для проезда машин. Госавтоинспекция освободила одну полосу для проезда машин, но не сняла ограничения.

Один из участников массового ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, поэтому врезался в два грузовика. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Ему потребовалось экстренно начать тормозить, он понял, что не может. Очень скользко. У него был вариант или уходить направо, врезаться в обочину правую, но там была машина, одна или две», — рассказал очевидец порталу E1.RU. Он уточнил, что вторым вариантом водителя было не тормозить, уходя от столкновения с легковым автомобилем, и врезаться в две фуры, которые шли перед ним. ДТП с тремя грузовиками произошло утром 23 декабря на 230 километре Тюменского тракта. Тягачи перегородили дорогу для проезда машин. Госавтоинспекция освободила одну полосу для проезда машин, но не сняла ограничения.