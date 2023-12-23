Очевидец рассказал о ДТП с тремя грузовиками на Тюменском тракте

Водитель пытался спасти легковой автомобиль от столкновения на Тюменском тракте
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Госавтоинспекция открыла одну из полос для движения по трассе Фото:

Один из участников массового ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, поэтому врезался в два грузовика. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Ему потребовалось экстренно начать тормозить, он понял, что не может. Очень скользко. У него был вариант или уходить направо, врезаться в обочину правую, но там была машина, одна или две», — рассказал очевидец порталу E1.RU. Он уточнил, что вторым вариантом водителя было не тормозить, уходя от столкновения с легковым автомобилем, и врезаться в две фуры, которые шли перед ним.

ДТП с тремя грузовиками произошло утром 23 декабря на 230 километре Тюменского тракта. Тягачи перегородили дорогу для проезда машин. Госавтоинспекция освободила одну полосу для проезда машин, но не сняла ограничения.

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Один из участников массового ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, поэтому врезался в два грузовика. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Ему потребовалось экстренно начать тормозить, он понял, что не может. Очень скользко. У него был вариант или уходить направо, врезаться в обочину правую, но там была машина, одна или две», — рассказал очевидец порталу E1.RU. Он уточнил, что вторым вариантом водителя было не тормозить, уходя от столкновения с легковым автомобилем, и врезаться в две фуры, которые шли перед ним. ДТП с тремя грузовиками произошло утром 23 декабря на 230 километре Тюменского тракта. Тягачи перегородили дорогу для проезда машин. Госавтоинспекция освободила одну полосу для проезда машин, но не сняла ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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