Умер один из создателей вакцины «Спутник-V»

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Борис Народицкий является одним из разработчиков вакцины «Спутник-V» Фото:

Один из ключевых ученых, причастных к разработке вакцины «Спутник-V», Борис Народицкий скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Умер Борис Народицкий», — передает сообщение НИЦ RTVI. Там добавили, что Народицкий является одним из главных создателей вакцины «Спутник-V». Ученый ушел из жизни в возрасте 82 лет, заключили в сообщении.

Обновлено в 18:10. Telegram-канал Shot со ссылкой на источники из окружения ученого пишет, что вирусолог скончался от пневмонии, вызванной тяжелой травмой, полученной два года назад.

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Один из ключевых ученых, причастных к разработке вакцины «Спутник-V», Борис Народицкий скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. «Умер Борис Народицкий», — передает сообщение НИЦ RTVI. Там добавили, что Народицкий является одним из главных создателей вакцины «Спутник-V». Ученый ушел из жизни в возрасте 82 лет, заключили в сообщении. Обновлено в 18:10. Telegram-канал Shot со ссылкой на источники из окружения ученого пишет, что вирусолог скончался от пневмонии, вызванной тяжелой травмой, полученной два года назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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