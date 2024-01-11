Умер один из создателей вакцины «Спутник-V»

11 января 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Борис Народицкий является одним из разработчиков вакцины «Спутник-V» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Один из ключевых ученых, причастных к разработке вакцины «Спутник-V», Борис Народицкий скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. «Умер Борис Народицкий», — передает сообщение НИЦ RTVI. Там добавили, что Народицкий является одним из главных создателей вакцины «Спутник-V». Ученый ушел из жизни в возрасте 82 лет, заключили в сообщении. Обновлено в 18:10. Telegram-канал Shot со ссылкой на источники из окружения ученого пишет, что вирусолог скончался от пневмонии, вызванной тяжелой травмой, полученной два года назад.

Один из ключевых ученых, причастных к разработке вакцины «Спутник-V», Борис Народицкий скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. «Умер Борис Народицкий», — передает сообщение НИЦ RTVI. Там добавили, что Народицкий является одним из главных создателей вакцины «Спутник-V». Ученый ушел из жизни в возрасте 82 лет, заключили в сообщении. Обновлено в 18:10. Telegram-канал Shot со ссылкой на источники из окружения ученого пишет, что вирусолог скончался от пневмонии, вызванной тяжелой травмой, полученной два года назад.