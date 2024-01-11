Умер один из создателей вакцины «Спутник-V»

Борис Народицкий является одним из разработчиков вакцины «Спутник-V»
Один из ключевых ученых, причастных к разработке вакцины «Спутник-V», Борис Народицкий скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
«Умер Борис Народицкий», — передает сообщение НИЦ RTVI. Там добавили, что Народицкий является одним из главных создателей вакцины «Спутник-V». Ученый ушел из жизни в возрасте 82 лет, заключили в сообщении.
Обновлено в 18:10. Telegram-канал Shot со ссылкой на источники из окружения ученого пишет, что вирусолог скончался от пневмонии, вызванной тяжелой травмой, полученной два года назад.
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