Бойцу ЧВК «Вагнер» из Киргизии заменили реальный срок за участие в СВО условным

24 января 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Кубанычбеку дали три года условного срока заключения Фото: Илья Московец © URA.RU Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек уулу по решению суда Первомайского района Бишкека был приговорен к условному сроку заключения на три года за участие в СВО на стороне России. Ранее он получил 10 лет за участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил адвокат Кубанычбека Акын Авазбеков. «Аскар Кубанычбек уулу был признан виновным по статье (Наемничество) уголовного кодекса республики. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с применением пробационного надзора сроком на 3 года», — передает ТАСС слова Авазбекова. По его словам, все это означает то, что подсудимый будет отбывать наказание в виде условного срока заключения в течение трех лет. Такое послабление было сделано из-за участия Кубанычбека в спецоперации на стороне РФ. На данный момент мужчина освобожден из-под стражи. Ранее Кубанычбек был приговорен к 10 годам лишения свободы из-за участия в СВО. При этом правительство Киргизии запретило свои гражданам, которые находятся на территории России, участвовать в спецоперации. За это они могли получить тюремный срок. Позже защита подсудимого обжаловала это решение. Когда Кубанычбек находился под стражей, он заявил о желании получить гражданство РФ. Его адвокат заверил, что мужчина по-прежнему остается гражданином Киргизии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек уулу по решению суда Первомайского района Бишкека был приговорен к условному сроку заключения на три года за участие в СВО на стороне России. Ранее он получил 10 лет за участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил адвокат Кубанычбека Акын Авазбеков. «Аскар Кубанычбек уулу был признан виновным по статье (Наемничество) уголовного кодекса республики. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с применением пробационного надзора сроком на 3 года», — передает ТАСС слова Авазбекова. По его словам, все это означает то, что подсудимый будет отбывать наказание в виде условного срока заключения в течение трех лет. Такое послабление было сделано из-за участия Кубанычбека в спецоперации на стороне РФ. На данный момент мужчина освобожден из-под стражи. Ранее Кубанычбек был приговорен к 10 годам лишения свободы из-за участия в СВО. При этом правительство Киргизии запретило свои гражданам, которые находятся на территории России, участвовать в спецоперации. За это они могли получить тюремный срок. Позже защита подсудимого обжаловала это решение. Когда Кубанычбек находился под стражей, он заявил о желании получить гражданство РФ. Его адвокат заверил, что мужчина по-прежнему остается гражданином Киргизии.