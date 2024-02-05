Суд в Москве продлил арест экс-владельцу банка «Югра» Хотину

06 февраля 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Арест обвиняемым Хотину и Нефедову продлен до 11 апреля 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замоскворецкий суд Москвы продлил арест экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и бывшему президенту кредитной организации Алексею Нефедову. В материалах суда сообщается, что мера введена до 11 апреля 2024 года. «Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении обвиняемых (Хотина и Нефедова — прим. URA.RU) мера пресечения в виде заключения под стражу продлена еще на три месяца, то есть до 11 апреля 2024 года», — ознакомились журналисты ТАСС с документом. Решение принято судом в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 миллиардов рублей топ-менеджментом банка «Югра». В апреле 2019 года ФСБ и МВД России задержали главного акционера банка Хотина за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Следователи полагали, что он принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 году, а также привлек к делу троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу. Столичный суд в октябре 2023 года отправил в СИЗО бывшего владельца обанкротившегося банка Алексея Хотина, а через месяц продлил ему и Нефедову меру пресечения до 11 января 2024 года.

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и бывшему президенту кредитной организации Алексею Нефедову. В материалах суда сообщается, что мера введена до 11 апреля 2024 года. «Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении обвиняемых (Хотина и Нефедова — прим. URA.RU) мера пресечения в виде заключения под стражу продлена еще на три месяца, то есть до 11 апреля 2024 года», — ознакомились журналисты ТАСС с документом. Решение принято судом в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 миллиардов рублей топ-менеджментом банка «Югра». В апреле 2019 года ФСБ и МВД России задержали главного акционера банка Хотина за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Следователи полагали, что он принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 году, а также привлек к делу троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу. Столичный суд в октябре 2023 года отправил в СИЗО бывшего владельца обанкротившегося банка Алексея Хотина, а через месяц продлил ему и Нефедову меру пресечения до 11 января 2024 года.