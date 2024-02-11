Джиган и Самойлова исполнили мечту бабушки с концерта Лазарева

Российский рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова исполнили мечту бабушки из Сыктывкара Лидии Уляшовой, которая ранее стала известной в интернете после зажигательного танца на концерте у музыканта Сергея Лазарева. Звездная пара решила подарить женщине поездку в Москву, чтобы пенсионерка могла посетить концерты. Такой подарок помог бабушке исполнить давнюю мечту. Об этом сообщает Shot.
«Оксана Самойлова и Джиган решили исполнить мечту и пригласили Лидию Уляшову в Москву. Ее новогодней мечтой было съездить в столицу на концерт какой-нибудь популярной звезды», — передают авторы канала. В свое время бабушка успела посетить концерты таких исполнителей как Филипп Киркоров, Леонида Агутина, Григория Лепса и других.
Ранее Лидия Уляшова стала звездой в соцсетях после того, Сергей Лазарев опубликовал в интернете видео с ее танцем на концерте. Самойлова ранее уже восторгалась поступком своего супруга, передают
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.