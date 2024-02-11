Джиган и Самойлова исполнили мечту бабушки с концерта Лазарева

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, джиган, устименко-вайнштейн денис
Репер Джиган помог бабушке попасть на концерты в Москву Фото:

Российский рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова исполнили мечту бабушки из Сыктывкара Лидии Уляшовой, которая ранее стала известной в интернете после зажигательного танца на концерте у музыканта Сергея Лазарева. Звездная пара решила подарить женщине поездку в Москву, чтобы пенсионерка могла посетить концерты. Такой подарок помог бабушке исполнить давнюю мечту. Об этом сообщает Shot.

«Оксана Самойлова и Джиган решили исполнить мечту и пригласили Лидию Уляшову в Москву. Ее новогодней мечтой было съездить в столицу на концерт какой-нибудь популярной звезды», — передают авторы канала. В свое время бабушка успела посетить концерты таких исполнителей как Филипп Киркоров, Леонида Агутина, Григория Лепса и других.

Ранее Лидия Уляшова стала звездой в соцсетях после того, Сергей Лазарев опубликовал в интернете видео с ее танцем на концерте. Самойлова ранее уже восторгалась поступком своего супруга, передают «Дни.ру».

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Российский рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова исполнили мечту бабушки из Сыктывкара Лидии Уляшовой, которая ранее стала известной в интернете после зажигательного танца на концерте у музыканта Сергея Лазарева. Звездная пара решила подарить женщине поездку в Москву, чтобы пенсионерка могла посетить концерты. Такой подарок помог бабушке исполнить давнюю мечту. Об этом сообщает Shot. «Оксана Самойлова и Джиган решили исполнить мечту и пригласили Лидию Уляшову в Москву. Ее новогодней мечтой было съездить в столицу на концерт какой-нибудь популярной звезды», — передают авторы канала. В свое время бабушка успела посетить концерты таких исполнителей как Филипп Киркоров, Леонида Агутина, Григория Лепса и других. Ранее Лидия Уляшова стала звездой в соцсетях после того, Сергей Лазарев опубликовал в интернете видео с ее танцем на концерте. Самойлова ранее уже восторгалась поступком своего супруга, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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