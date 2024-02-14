Песков: СВО может идти дольше планируемого

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков сообщил, что все цели СВО будут достигнуты Фото:
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СВО может продолжаться дольше планируемого. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все цели будут выполнены.

«СВО может идти дольше планируемого», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что все цели СВО будут достигнуты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Киев согласился на мирные переговоры, СВО была бы закончена полтора года назад. Он назвал киевский режим придурками за отказ от переговоров.

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СВО может продолжаться дольше планируемого. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все цели будут выполнены. «СВО может идти дольше планируемого», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что все цели СВО будут достигнуты. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Киев согласился на мирные переговоры, СВО была бы закончена полтора года назад. Он назвал киевский режим придурками за отказ от переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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