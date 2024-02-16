В мире Европа Украина разрешила продать арестованную в Хорватии яхту Медведчука 17 февраля 2024 в 05:35 Размер текста - 17 + Яхта Виктора Медведчука была арестована в 2022 году Фото: Официальный сайт Президента России Правительство Украины согласовало продажу 92-метровой яхты, принадлежащей семье председатель совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Ранее ее арестовали в Хорватии. Об этом сообщило агентство по розыску и менеджменту активов Украины. «Правительство Украины согласовало продажу арестованную в Хорватии 92-метровую яхту Royal Romance… Утверждается, что она принадлежит семье украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука», — приводит слова агентства газета «Коммерсант». Окружной суд города Сплит в январе 2024 года постановил передать яхту в собственность Украины. Украинские власти утверждают, что продажа судна — первая реализация арестованных активов за рубежом. Судно Royal Romance не могло выйти из порта города Риека в Хорватии из-за ареста еще в 2022 году, передает МК. Причиной стали санкции Евросоюза, направленные против политиков и чиновников, связанных с Россией. Правительство Украины согласовало продажу 92-метровой яхты, принадлежащей семье председатель совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Ранее ее арестовали в Хорватии. Об этом сообщило агентство по розыску и менеджменту активов Украины. «Правительство Украины согласовало продажу арестованную в Хорватии 92-метровую яхту Royal Romance… Утверждается, что она принадлежит семье украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука», — приводит слова агентства газета «Коммерсант». Окружной суд города Сплит в январе 2024 года постановил передать яхту в собственность Украины. Украинские власти утверждают, что продажа судна — первая реализация арестованных активов за рубежом. Судно Royal Romance не могло выйти из порта города Риека в Хорватии из-за ареста еще в 2022 году, передает МК. Причиной стали санкции Евросоюза, направленные против политиков и чиновников, связанных с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям