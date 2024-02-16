16 февраля 2024

Украина разрешила продать арестованную в Хорватии яхту Медведчука

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, Виктор Медведчук
Яхта Виктора Медведчука была арестована в 2022 году Фото:

Правительство Украины согласовало продажу 92-метровой яхты, принадлежащей семье председатель совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Ранее ее арестовали в Хорватии. Об этом сообщило агентство по розыску и менеджменту активов Украины.

«Правительство Украины согласовало продажу арестованную в Хорватии 92-метровую яхту Royal Romance… Утверждается, что она принадлежит семье украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука», — приводит слова агентства газета «Коммерсант».

Окружной суд города Сплит в январе 2024 года постановил передать яхту в собственность Украины. Украинские власти утверждают, что продажа судна — первая реализация арестованных активов за рубежом.

Судно Royal Romance не могло выйти из порта города Риека в Хорватии из-за ареста еще в 2022 году, передает МК. Причиной стали санкции Евросоюза, направленные против политиков и чиновников, связанных с Россией.

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Правительство Украины согласовало продажу 92-метровой яхты, принадлежащей семье председатель совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Ранее ее арестовали в Хорватии. Об этом сообщило агентство по розыску и менеджменту активов Украины. «Правительство Украины согласовало продажу арестованную в Хорватии 92-метровую яхту Royal Romance… Утверждается, что она принадлежит семье украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука», — приводит слова агентства газета «Коммерсант». Окружной суд города Сплит в январе 2024 года постановил передать яхту в собственность Украины. Украинские власти утверждают, что продажа судна — первая реализация арестованных активов за рубежом. Судно Royal Romance не могло выйти из порта города Риека в Хорватии из-за ареста еще в 2022 году, передает МК. Причиной стали санкции Евросоюза, направленные против политиков и чиновников, связанных с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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