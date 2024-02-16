Украина разрешила продать арестованную в Хорватии яхту Медведчука

Правительство Украины согласовало продажу 92-метровой яхты, принадлежащей семье председатель совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Ранее ее арестовали в Хорватии. Об этом сообщило агентство по розыску и менеджменту активов Украины.
«Правительство Украины согласовало продажу арестованную в Хорватии 92-метровую яхту Royal Romance… Утверждается, что она принадлежит семье украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука», — приводит слова агентства газета «Коммерсант».
Окружной суд города Сплит в январе 2024 года постановил передать яхту в собственность Украины. Украинские власти утверждают, что продажа судна — первая реализация арестованных активов за рубежом.
Судно Royal Romance не могло выйти из порта города Риека в Хорватии из-за ареста еще в 2022 году, передает МК. Причиной стали санкции Евросоюза, направленные против политиков и чиновников, связанных с Россией.
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