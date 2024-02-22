Движение в поддержку Фургала признали экстремистским

Движение в поддержку Сергея Фургала признано экстремистским, передает прокуратура Хабаровского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским. Теперь оно запрещено в стране. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

«Общественное движение „Я/МЫ Сергей Фургал“ признано экстремистским и запрещено в России», — подчеркнули в краевой прокуратуре. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

В феврале прокурор по Хабаровскому краю предложил запретить общественное движение в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Того признали виновным в организации заказных убийств в 2020 году.