Движение в поддержку Фургала признали экстремистским

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Движение в поддержку Сергея Фургала признано экстремистским, передает прокуратура Хабаровского края Фото:

Общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским. Теперь оно запрещено в стране. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

«Общественное движение „Я/МЫ Сергей Фургал“ признано экстремистским и запрещено в России», — подчеркнули в краевой прокуратуре. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

В феврале прокурор по Хабаровскому краю предложил запретить общественное движение в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Того признали виновным в организации заказных убийств в 2020 году.

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Общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским. Теперь оно запрещено в стране. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края. «Общественное движение „Я/МЫ Сергей Фургал“ признано экстремистским и запрещено в России», — подчеркнули в краевой прокуратуре. Сообщение опубликовано в telegram-канале. В феврале прокурор по Хабаровскому краю предложил запретить общественное движение в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Того признали виновным в организации заказных убийств в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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