МИД Италии обесценил соглашение по безопасности с Украиной

22 февраля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Сотрудничество Италии и Украины не предполагает военной поддержки Киева со стороны его партнера, подчеркнул Антонио Таяни Фото: Анна Майорова © URA.RU Италия и Украина согласуют гарантии безопасности в рамках двухсторонних договоренностей. Однако документ не предполагает гарантий военной и политической поддержки Киева с итальянской стороны. Об этом заявил вице-премьер Италии Антонио Таяни. «Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки», — заявил Антонио Таяни на слушаниях по вопросу двустороннего соглашения. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства страны. Соглашение с Украиной такого характера также подписали Великобритания, Франция и Германия. Как подчеркнул итальянский премьер, гарантии безопасности с другими странами также не предполагают военной поддержки Украины с их стороны в юридическом плане.

Италия и Украина согласуют гарантии безопасности в рамках двухсторонних договоренностей. Однако документ не предполагает гарантий военной и политической поддержки Киева с итальянской стороны. Об этом заявил вице-премьер Италии Антонио Таяни. «Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки», — заявил Антонио Таяни на слушаниях по вопросу двустороннего соглашения. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства страны. Соглашение с Украиной такого характера также подписали Великобритания, Франция и Германия. Как подчеркнул итальянский премьер, гарантии безопасности с другими странами также не предполагают военной поддержки Украины с их стороны в юридическом плане.