МИД Италии обесценил соглашение по безопасности с Украиной

Италия и Украина согласуют гарантии безопасности в рамках двухсторонних договоренностей. Однако документ не предполагает гарантий военной и политической поддержки Киева с итальянской стороны. Об этом заявил вице-премьер Италии Антонио Таяни.
«Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки», — заявил Антонио Таяни на слушаниях по вопросу двустороннего соглашения. Его слова
Соглашение с Украиной такого характера также подписали Великобритания, Франция и Германия. Как подчеркнул итальянский премьер, гарантии безопасности с другими странами также не предполагают военной поддержки Украины с их стороны в юридическом плане.
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