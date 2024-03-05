Госдума хочет запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев от «Единой России» внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Инициатива направлена на установление правил для онлайн-платформ, продавцов и пунктов выдачи заказов. Авторы проекта предлагают запретить оплату возврата товара.
«Авторы законопроекта предлагают ввести как общие для всех интернет-площадок правила <…> В числе других ключевых положений — запрет требовать с покупателя компенсации за возврат товара и получать такие платежи», — передает РБК. Законопроект предусматривает универсальное регулирование для всех маркетплейсов и особые меры для тех, кто занимает свыше 20% рыночной доли.
Основная цель проекта — устранение правовых пробелов, препятствующих монополизации рынка и ущемлению прав продавцов и пунктов выдачи, а также упрощение разрешения конфликтов между сторонами. Документ подразумевает необходимость предотвращения злоупотреблений со стороны маркетплейсов, имеющих значительное положение на рынке, включая произвольное изменение условий сотрудничества и наложение санкций. Отмечается, что законопроект может вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Ранее замуправляющего директора Ozon Алексей Минаев сообщил, что есть риск роста цен на товары в маркетплейсах из-за законопроекта о работе онлайн-площадок. Наставник в сфере электронной коммерции, действующий селлер Wildberries Евгений Трифонов отметил, что на маркетплейсах покупка товаров выходит выгоднее, чем в офлайн-магазинах, передают
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