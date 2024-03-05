Госдума хочет запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара

05 марта 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесут новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев от «Единой России» внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Инициатива направлена на установление правил для онлайн-платформ, продавцов и пунктов выдачи заказов. Авторы проекта предлагают запретить оплату возврата товара. «Авторы законопроекта предлагают ввести как общие для всех интернет-площадок правила <…> В числе других ключевых положений — запрет требовать с покупателя компенсации за возврат товара и получать такие платежи», — передает РБК. Законопроект предусматривает универсальное регулирование для всех маркетплейсов и особые меры для тех, кто занимает свыше 20% рыночной доли. Основная цель проекта — устранение правовых пробелов, препятствующих монополизации рынка и ущемлению прав продавцов и пунктов выдачи, а также упрощение разрешения конфликтов между сторонами. Документ подразумевает необходимость предотвращения злоупотреблений со стороны маркетплейсов, имеющих значительное положение на рынке, включая произвольное изменение условий сотрудничества и наложение санкций. Отмечается, что законопроект может вступить в силу с 1 марта 2025 года. Ранее замуправляющего директора Ozon Алексей Минаев сообщил, что есть риск роста цен на товары в маркетплейсах из-за законопроекта о работе онлайн-площадок. Наставник в сфере электронной коммерции, действующий селлер Wildberries Евгений Трифонов отметил, что на маркетплейсах покупка товаров выходит выгоднее, чем в офлайн-магазинах, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев от «Единой России» внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Инициатива направлена на установление правил для онлайн-платформ, продавцов и пунктов выдачи заказов. Авторы проекта предлагают запретить оплату возврата товара. «Авторы законопроекта предлагают ввести как общие для всех интернет-площадок правила <…> В числе других ключевых положений — запрет требовать с покупателя компенсации за возврат товара и получать такие платежи», — передает РБК. Законопроект предусматривает универсальное регулирование для всех маркетплейсов и особые меры для тех, кто занимает свыше 20% рыночной доли. Основная цель проекта — устранение правовых пробелов, препятствующих монополизации рынка и ущемлению прав продавцов и пунктов выдачи, а также упрощение разрешения конфликтов между сторонами. Документ подразумевает необходимость предотвращения злоупотреблений со стороны маркетплейсов, имеющих значительное положение на рынке, включая произвольное изменение условий сотрудничества и наложение санкций. Отмечается, что законопроект может вступить в силу с 1 марта 2025 года. Ранее замуправляющего директора Ozon Алексей Минаев сообщил, что есть риск роста цен на товары в маркетплейсах из-за законопроекта о работе онлайн-площадок. Наставник в сфере электронной коммерции, действующий селлер Wildberries Евгений Трифонов отметил, что на маркетплейсах покупка товаров выходит выгоднее, чем в офлайн-магазинах, передают «Дни.ру».