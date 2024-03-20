Диетолог предупредила о риске набора лишнего веса из-за фиников

Диетолог Белоусова: финики могут принести вред людям с избыточным весом

21 марта 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Финики будут полезны людям с дефицитом массы тела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Финики признаны суперфудом благодаря богатому содержанию питательных веществ и способности быстро насыщать организм энергией. По этой причине людям с излишним весом лучше отказаться от этого десерта. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рекомендует ограничить употребление этих плодов из-за высокого содержания природных сахаров. «Финики по калорийности сравнимы с белым хлебом. Они богаты углеводами. Для тех, кто стремится контролировать свой вес или хочет сбросить лишние килограммы следует умеренно потреблять этот десерт», — сказала Белоусова в интервью радио Sputnik . По словам эксперта, финики следует исключить из питания тем, у кого сахарный диабет. Не принесет продукт пользы людям, у которых имеются заболевания сердца при избыточном весе. Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, как защититься от плохого холестерина. Чтобы снизить уровень холестерина, необходимо употреблять в пищу не менее 400 граммов фруктов и овощей в день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финики признаны суперфудом благодаря богатому содержанию питательных веществ и способности быстро насыщать организм энергией. По этой причине людям с излишним весом лучше отказаться от этого десерта. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рекомендует ограничить употребление этих плодов из-за высокого содержания природных сахаров. «Финики по калорийности сравнимы с белым хлебом. Они богаты углеводами. Для тех, кто стремится контролировать свой вес или хочет сбросить лишние килограммы следует умеренно потреблять этот десерт», — сказала Белоусова в интервью радио Sputnik. По словам эксперта, финики следует исключить из питания тем, у кого сахарный диабет. Не принесет продукт пользы людям, у которых имеются заболевания сердца при избыточном весе. Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, как защититься от плохого холестерина. Чтобы снизить уровень холестерина, необходимо употреблять в пищу не менее 400 граммов фруктов и овощей в день.