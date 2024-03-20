20 марта 2024

Диетолог предупредила о риске набора лишнего веса из-за фиников

Диетолог Белоусова: финики могут принести вред людям с избыточным весом
© Служба новостей «URA.RU»
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Финики будут полезны людям с дефицитом массы тела Фото:

Финики признаны суперфудом благодаря богатому содержанию питательных веществ и способности быстро насыщать организм энергией. По этой причине людям с излишним весом лучше отказаться от этого десерта. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рекомендует ограничить употребление этих плодов из-за высокого содержания природных сахаров.

«Финики по калорийности сравнимы с белым хлебом. Они богаты углеводами. Для тех, кто стремится контролировать свой вес или хочет сбросить лишние килограммы следует умеренно потреблять этот десерт», — сказала Белоусова в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, финики следует исключить из питания тем, у кого сахарный диабет. Не принесет продукт пользы людям, у которых имеются заболевания сердца при избыточном весе.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, как защититься от плохого холестерина. Чтобы снизить уровень холестерина, необходимо употреблять в пищу не менее 400 граммов фруктов и овощей в день.

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Финики признаны суперфудом благодаря богатому содержанию питательных веществ и способности быстро насыщать организм энергией. По этой причине людям с излишним весом лучше отказаться от этого десерта. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рекомендует ограничить употребление этих плодов из-за высокого содержания природных сахаров. «Финики по калорийности сравнимы с белым хлебом. Они богаты углеводами. Для тех, кто стремится контролировать свой вес или хочет сбросить лишние килограммы следует умеренно потреблять этот десерт», — сказала Белоусова в интервью радио Sputnik. По словам эксперта, финики следует исключить из питания тем, у кого сахарный диабет. Не принесет продукт пользы людям, у которых имеются заболевания сердца при избыточном весе. Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, как защититься от плохого холестерина. Чтобы снизить уровень холестерина, необходимо употреблять в пищу не менее 400 граммов фруктов и овощей в день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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