Диетолог предупредила о риске набора лишнего веса из-за фиников

Финики признаны суперфудом благодаря богатому содержанию питательных веществ и способности быстро насыщать организм энергией. По этой причине людям с излишним весом лучше отказаться от этого десерта. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рекомендует ограничить употребление этих плодов из-за высокого содержания природных сахаров.
«Финики по калорийности сравнимы с белым хлебом. Они богаты углеводами. Для тех, кто стремится контролировать свой вес или хочет сбросить лишние килограммы следует умеренно потреблять этот десерт», — сказала Белоусова в интервью радио
По словам эксперта, финики следует исключить из питания тем, у кого сахарный диабет. Не принесет продукт пользы людям, у которых имеются заболевания сердца при избыточном весе.
Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, как защититься от плохого холестерина. Чтобы снизить уровень холестерина, необходимо употреблять в пищу не менее 400 граммов фруктов и овощей в день.
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