Курганцы добились суда по иску к Минобороны за погибшего в армии сына

25 марта 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганцы подали иск к Минобороны после гибели военного водителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский областной суд должен будет рассмотреть апелляцию на решение о выплате Минобороны компенсации семье погибшего в армии уроженца Притобольного округа. В ноябре прошлого года слушания были приостановлены по причине участия ответчика в боевых действиях. В кассации данное решение было отменено. Информация имеется на сайте Седьмого кассационного суда. Мужчина, служивший в военной части водителем, погиб в ДТП в Челябинской области. Суд обязал Минобороны выплатить родителям и сестре по 400 тысяч рублей. «Не согласившись с решением суда, стороны обжаловали его в апелляционном порядке <…> производство по настоящему делу приостановлено, в связи с нахождением привлеченных к участию в деле третьих лиц на территории Украины для участия в специальной военной операции», — говорится в материалах дела. Кассационный суд это решение отменил и направил на новое рассмотрение в Курганский областной суд. В кассационном решении сказано, что для участия в деле привлекались четыре офицера войсковой части в городе Чебаркуле (Челябинская область). В суд поступило сообщение руководства части, что данные лица находятся в служебной командировке. Из-за этого рассмотрение апелляции было остановлено. В жалобе родственники погибшего указали, что данное обстоятельство не помешало рассмотрению отдельного иска вдовы их сына. Суд рассмотрел дело и постановил, что решение курганского облсуда было принято на основании неверного толкования норм процессуального права. «Указанные лица <…> не являются стороной по делу <…> оснований для приостановления производства по настоящему делу у суда апелляционной инстанции не имелось», — говорится в итоговом решении. Ранее URA.RU сообщало, что суд частично удовлетворил иск курганцев к Минобороны после гибели сына в армии. Поскольку служебное разбирательство выявило вину офицеров в случившемся ДТП, было решено обязать военное ведомство выплатить компенсацию родным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский областной суд должен будет рассмотреть апелляцию на решение о выплате Минобороны компенсации семье погибшего в армии уроженца Притобольного округа. В ноябре прошлого года слушания были приостановлены по причине участия ответчика в боевых действиях. В кассации данное решение было отменено. Информация имеется на сайте Седьмого кассационного суда. Мужчина, служивший в военной части водителем, погиб в ДТП в Челябинской области. Суд обязал Минобороны выплатить родителям и сестре по 400 тысяч рублей. «Не согласившись с решением суда, стороны обжаловали его в апелляционном порядке <…> производство по настоящему делу приостановлено, в связи с нахождением привлеченных к участию в деле третьих лиц на территории Украины для участия в специальной военной операции», — говорится в материалах дела. Кассационный суд это решение отменил и направил на новое рассмотрение в Курганский областной суд. В кассационном решении сказано, что для участия в деле привлекались четыре офицера войсковой части в городе Чебаркуле (Челябинская область). В суд поступило сообщение руководства части, что данные лица находятся в служебной командировке. Из-за этого рассмотрение апелляции было остановлено. В жалобе родственники погибшего указали, что данное обстоятельство не помешало рассмотрению отдельного иска вдовы их сына. Суд рассмотрел дело и постановил, что решение курганского облсуда было принято на основании неверного толкования норм процессуального права. «Указанные лица <…> не являются стороной по делу <…> оснований для приостановления производства по настоящему делу у суда апелляционной инстанции не имелось», — говорится в итоговом решении. Ранее URA.RU сообщало, что суд частично удовлетворил иск курганцев к Минобороны после гибели сына в армии. Поскольку служебное разбирательство выявило вину офицеров в случившемся ДТП, было решено обязать военное ведомство выплатить компенсацию родным.