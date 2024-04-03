Казахстан отказался проводить парад ко Дню Победы

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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, казаки, парад победы, военный, донцы, донские
В Казахстане уже несколько лет не проводят День победы Фото:

Минобороны Казахстана объявило об отказе от проведения военных парадов в 2024 году в дни празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы. Решение принято с целью экономии средств и сосредоточения внимания на других важных задачах.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — сообщили в минобороны Казахстана. Слова передает ТАСС.

В предыдущие два года Казахстан также не проводил парады по указанным причинам. В 2020 и 2021 годах мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, в республике организовывались памятные мероприятия, а ветераны получали поздравления от представителей Минобороны и органов военного управления.

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Минобороны Казахстана объявило об отказе от проведения военных парадов в 2024 году в дни празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы. Решение принято с целью экономии средств и сосредоточения внимания на других важных задачах. «Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — сообщили в минобороны Казахстана. Слова передает ТАСС. В предыдущие два года Казахстан также не проводил парады по указанным причинам. В 2020 и 2021 годах мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, в республике организовывались памятные мероприятия, а ветераны получали поздравления от представителей Минобороны и органов военного управления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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