Казахстан отказался проводить парад ко Дню Победы

03 апреля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

В Казахстане уже несколько лет не проводят День победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минобороны Казахстана объявило об отказе от проведения военных парадов в 2024 году в дни празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы. Решение принято с целью экономии средств и сосредоточения внимания на других важных задачах. «Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — сообщили в минобороны Казахстана. Слова передает ТАСС. В предыдущие два года Казахстан также не проводил парады по указанным причинам. В 2020 и 2021 годах мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, в республике организовывались памятные мероприятия, а ветераны получали поздравления от представителей Минобороны и органов военного управления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны Казахстана объявило об отказе от проведения военных парадов в 2024 году в дни празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы. Решение принято с целью экономии средств и сосредоточения внимания на других важных задачах. «Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — сообщили в минобороны Казахстана. Слова передает ТАСС. В предыдущие два года Казахстан также не проводил парады по указанным причинам. В 2020 и 2021 годах мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, в республике организовывались памятные мероприятия, а ветераны получали поздравления от представителей Минобороны и органов военного управления.