В зоне СВО впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пво, Панцирь-с,  stock
Олег Рязанцев назвал «Панцирь-М» комплексом, способным бороться с Storm Shadow эффективно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Морской российский комплекс ПВО «Панцирь-М» успешно поразил англо-французскую крылатую ракету «Storm Shadow». Об этом заявил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех», Олег Рязанцев. Комплекс впервые применили в зоне СВО.

«Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракету Storm Shadow», — заявил Олег Рязанцев в интервью программе «Военная приемка» телеканала «Звезда плюс». По его словам, это демонстрирует высокую эффективность «Панциря-М» в борьбе с высокоточными комплексами.

Рязанцев подчеркнул, что Storm Shadow используют ВСУ. Он назвал российский «Панцирь-М» комплексом, который способен успешно бороться с такой угрозой.

В 2023 году РФ поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов, заявил российский глава Владимир Путин. Он упомянул ракетные комплексы «Панцирь», которые востребованы в высшей степени.

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Морской российский комплекс ПВО «Панцирь-М» успешно поразил англо-французскую крылатую ракету «Storm Shadow». Об этом заявил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех», Олег Рязанцев. Комплекс впервые применили в зоне СВО. «Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракету Storm Shadow», — заявил Олег Рязанцев в интервью программе «Военная приемка» телеканала «Звезда плюс». По его словам, это демонстрирует высокую эффективность «Панциря-М» в борьбе с высокоточными комплексами. Рязанцев подчеркнул, что Storm Shadow используют ВСУ. Он назвал российский «Панцирь-М» комплексом, который способен успешно бороться с такой угрозой. В 2023 году РФ поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов, заявил российский глава Владимир Путин. Он упомянул ракетные комплексы «Панцирь», которые востребованы в высшей степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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