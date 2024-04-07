В зоне СВО впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow

Морской российский комплекс ПВО «Панцирь-М» успешно поразил англо-французскую крылатую ракету «Storm Shadow». Об этом заявил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех», Олег Рязанцев. Комплекс впервые применили в зоне СВО.
«Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракету Storm Shadow», — заявил Олег Рязанцев в интервью программе «Военная приемка» телеканала «Звезда плюс». По его словам, это демонстрирует высокую эффективность «Панциря-М» в борьбе с высокоточными комплексами.
Рязанцев подчеркнул, что Storm Shadow используют ВСУ. Он назвал российский «Панцирь-М» комплексом, который способен успешно бороться с такой угрозой.
В 2023 году РФ поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов, заявил российский глава Владимир Путин. Он упомянул ракетные комплексы «Панцирь», которые востребованы в высшей степени.
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