При пожаре на судне «Катерина Великая» погиб человек

08 апреля 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Судно «Катерина Великая» располагается во Владивостоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате пожара на судне «Катерина Великая» погиб человек. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. «Утром 8 апреля в центре судоремонта „Дальзавод“ произошло возгорание многофункционального судна снабжения „Катерина Великая“. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один погиб», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, спасатели вывели из трюмов пять человек, три из которых пострадали из-за воздействия опасных факторов пожара. Обстоятельства происшествия выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате пожара на судне «Катерина Великая» погиб человек. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. «Утром 8 апреля в центре судоремонта „Дальзавод“ произошло возгорание многофункционального судна снабжения „Катерина Великая“. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один погиб», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, спасатели вывели из трюмов пять человек, три из которых пострадали из-за воздействия опасных факторов пожара. Обстоятельства происшествия выясняются.