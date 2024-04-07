07 апреля 2024

При пожаре на судне «Катерина Великая» погиб человек

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Вид на Русский мост со стороны бухты Аякс. Владивосток, набережная, владивосток, русский мост, бухта аякс, дальнего востока улица
Судно «Катерина Великая» располагается во Владивостоке Фото:

В результате пожара на судне «Катерина Великая» погиб человек. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Утром 8 апреля в центре судоремонта „Дальзавод“ произошло возгорание многофункционального судна снабжения „Катерина Великая“. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один погиб», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, спасатели вывели из трюмов пять человек, три из которых пострадали из-за воздействия опасных факторов пожара. Обстоятельства происшествия выясняются.

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В результате пожара на судне «Катерина Великая» погиб человек. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. «Утром 8 апреля в центре судоремонта „Дальзавод“ произошло возгорание многофункционального судна снабжения „Катерина Великая“. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один погиб», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, спасатели вывели из трюмов пять человек, три из которых пострадали из-за воздействия опасных факторов пожара. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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