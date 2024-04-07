При пожаре на судне «Катерина Великая» погиб человек

В результате пожара на судне «Катерина Великая» погиб человек. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Утром 8 апреля в центре судоремонта „Дальзавод“ произошло возгорание многофункционального судна снабжения „Катерина Великая“. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один погиб», —
По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, спасатели вывели из трюмов пять человек, три из которых пострадали из-за воздействия опасных факторов пожара. Обстоятельства происшествия выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.