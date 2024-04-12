Посла Франции вызвали в МИД России

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Посла вызвали в МИД РФ из-за недружественных высказываний Франции в адрес России Фото:

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ. Об этом сообщили российском министерстве иностранных дел.

«12 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Причиной стали высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне о нежелании Франции вести диалог с российскими официальными лицами из-за распространения ложной информации.

Послу Франции в России было выражено несогласие с этими высказываниями, которые российская сторона считает неприемлемыми и не соответствующими действительности. В МИД отметили, что эти высказывания расцениваются как действие Франции, направленное на подрыв возможности любого диалога между двумя странами.

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Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ. Об этом сообщили российском министерстве иностранных дел. «12 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Причиной стали высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне о нежелании Франции вести диалог с российскими официальными лицами из-за распространения ложной информации. Послу Франции в России было выражено несогласие с этими высказываниями, которые российская сторона считает неприемлемыми и не соответствующими действительности. В МИД отметили, что эти высказывания расцениваются как действие Франции, направленное на подрыв возможности любого диалога между двумя странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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