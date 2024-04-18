18 апреля 2024

Ефрейтор Шустов уничтожил кочующий миномет ВСУ и сорвал атаку врага

© Служба новостей «URA.RU»
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Ефрейтор Шустов сорвал атаку ВСУ Фото:

Ефрейтор Владимир Шустов поразил кочующий миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который обстреливал российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оценив обстановку и выгодно заняв огневые позиции, ефрейтор оперативно навел орудие и поразил кочующий миномет, который обстреливал позиции ВС РФ вместе с расчетом Шустова», — рассказали в ведомстве. Об этом написали «Известия».

Благодаря точным и решительным действиям Шустова ВСУ понесли потери и отступили. Таким образом, ефрейтор защитил оборонительные рубежи российских войск.

Ранее URA.RU рассказывало, что ефрейтор Татьяна Макаренко, попавшая под артобстрел ВСУ во время доставки важных документов, оказала помощь раненому бойцу. При этом она смогла сохранить данные до прибытия эвакуационной группы.

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Ефрейтор Владимир Шустов поразил кочующий миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который обстреливал российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Оценив обстановку и выгодно заняв огневые позиции, ефрейтор оперативно навел орудие и поразил кочующий миномет, который обстреливал позиции ВС РФ вместе с расчетом Шустова», — рассказали в ведомстве. Об этом написали «Известия». Благодаря точным и решительным действиям Шустова ВСУ понесли потери и отступили. Таким образом, ефрейтор защитил оборонительные рубежи российских войск. Ранее URA.RU рассказывало, что ефрейтор Татьяна Макаренко, попавшая под артобстрел ВСУ во время доставки важных документов, оказала помощь раненому бойцу. При этом она смогла сохранить данные до прибытия эвакуационной группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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