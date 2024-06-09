Ученые обнаружили связь между количеством фруктов в рационе и депрессией

Матисон: потребление большого количества фруктов снижает риск развития депрессии

09 июня 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Фрукты положительно влияют на ментальное здоровье пенсионеров, пришли к выводу ученые из Университета Нового Южного Уэльса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса провели исследование и пришли к выводу, что употребление большого количества фруктов пожилыми людьми помогает им избавиться от депрессии. Об этом рассказала руководитель исследовательской группы Аннабель Матисон. «Причина, по которой мы обнаружили связь между снижением риска развития депрессии и потреблением фруктов, но не овощей, может заключаться в том, что овощи обычно едят приготовленными, что влияет на содержание в них питательных веществ, тогда как фрукты, как правило, едят сырыми», — предположила Аннабель Матисон. Ее слова передает «Ридус». Всего в исследовании австралийских ученых приняли участие 7800 человек из разных стран. Участники предоставляли данные о своем питании, образ жизни. Также они предоставляли информацию о физических и психических возможностях. Ученые предполагают, что польза фруктов заключается в том, что в них содержится много антиоксидантов и витаминов. Все это положительно может сказываться и на ментальном здоровье, считают они. В марте этого года агентство DSM Group провело исследование и пришло к выводу, что все больше россиян начали принимать антидепрессанты. Только за три месяца в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов. Это стало рекордом за последние пять лет, отмечают авторы исследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса провели исследование и пришли к выводу, что употребление большого количества фруктов пожилыми людьми помогает им избавиться от депрессии. Об этом рассказала руководитель исследовательской группы Аннабель Матисон. «Причина, по которой мы обнаружили связь между снижением риска развития депрессии и потреблением фруктов, но не овощей, может заключаться в том, что овощи обычно едят приготовленными, что влияет на содержание в них питательных веществ, тогда как фрукты, как правило, едят сырыми», — предположила Аннабель Матисон. Ее слова передает «Ридус». Всего в исследовании австралийских ученых приняли участие 7800 человек из разных стран. Участники предоставляли данные о своем питании, образ жизни. Также они предоставляли информацию о физических и психических возможностях. Ученые предполагают, что польза фруктов заключается в том, что в них содержится много антиоксидантов и витаминов. Все это положительно может сказываться и на ментальном здоровье, считают они. В марте этого года агентство DSM Group провело исследование и пришло к выводу, что все больше россиян начали принимать антидепрессанты. Только за три месяца в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов. Это стало рекордом за последние пять лет, отмечают авторы исследования.