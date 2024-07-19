Shaman приехал к посольству США в Москве и устроил там митинг. Фоторепортаж

20 июля 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

По словам Дронова, его песни были заблокированы из-за того, что он — русский Фото: Роман Наумов © URA.RU Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, начал свой концерт-митинг у посольства США в Москве. Акция является ответом на цензуру в соцсетях и незаконные ограничения российских пользователей на видеохостинге YouTube. Поводом для организации митинга стала блокировка youtube-канала артиста. По его словам, ограничение связано с тем, что он — русский. О том, как проходит митинг-концерт — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, начал свой концерт-митинг у посольства США в Москве. Акция является ответом на цензуру в соцсетях и незаконные ограничения российских пользователей на видеохостинге YouTube. Поводом для организации митинга стала блокировка youtube-канала артиста. По его словам, ограничение связано с тем, что он — русский. О том, как проходит митинг-концерт — в материале URA.RU.