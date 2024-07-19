По словам Дронова, его песни были заблокированы из-за того, что он — русский
Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, начал свой концерт-митинг у посольства США в Москве. Акция является ответом на цензуру в соцсетях и незаконные ограничения российских пользователей на видеохостинге YouTube.
Поводом для организации митинга стала блокировка youtube-канала артиста. По его словам, ограничение связано с тем, что он — русский. О том, как проходит митинг-концерт — в материале URA.RU.
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