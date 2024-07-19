19 июля 2024

Shaman приехал к посольству США в Москве и устроил там митинг. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт SHAMAN у посольства СШВ в Москве
По словам Дронова, его песни были заблокированы из-за того, что он — русский Фото:

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, начал свой концерт-митинг у посольства США в Москве. Акция является ответом на цензуру в соцсетях и незаконные ограничения российских пользователей на видеохостинге YouTube.

Поводом для организации митинга стала блокировка youtube-канала артиста. По его словам, ограничение связано с тем, что он — русский. О том, как проходит митинг-концерт — в материале URA.RU.

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Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, начал свой концерт-митинг у посольства США в Москве. Акция является ответом на цензуру в соцсетях и незаконные ограничения российских пользователей на видеохостинге YouTube. Поводом для организации митинга стала блокировка youtube-канала артиста. По его словам, ограничение связано с тем, что он — русский. О том, как проходит митинг-концерт — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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