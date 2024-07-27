27 июля 2024

Заместитель Белоусова встретился с китайским адмиралом Ху Чжунмином

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Фомин провел встречу с китайским коллегой
Фомин провел встречу с китайским коллегой Фото:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с командующим военно-морскими силами Китая адмиралом Ху Чжунмином в Санкт-Петербурге. Во время беседы военачальники обсудили вопросы военно-морского сотрудничества двух стран.

«Генерал-полковник Фомин провел встречу с командующим военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмиралом Ху Чжунмином», — сказано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. По информации ведомства, переговоры прошли в дружественной обстановке.

Ранее главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и Ху Чжунмин подписали меморандум о сотрудничестве в сфере поисково-спасательных операций на море. Подписание документа состоялось в рамках визита российского адмирала в Китай.

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с командующим военно-морскими силами Китая адмиралом Ху Чжунмином в Санкт-Петербурге. Во время беседы военачальники обсудили вопросы военно-морского сотрудничества двух стран. «Генерал-полковник Фомин провел встречу с командующим военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмиралом Ху Чжунмином», — сказано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. По информации ведомства, переговоры прошли в дружественной обстановке. Ранее главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и Ху Чжунмин подписали меморандум о сотрудничестве в сфере поисково-спасательных операций на море. Подписание документа состоялось в рамках визита российского адмирала в Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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