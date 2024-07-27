Заместитель Белоусова встретился с китайским адмиралом Ху Чжунмином

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с командующим военно-морскими силами Китая адмиралом Ху Чжунмином в Санкт-Петербурге. Во время беседы военачальники обсудили вопросы военно-морского сотрудничества двух стран.
«Генерал-полковник Фомин провел встречу с командующим военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмиралом Ху Чжунмином», — сказано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. По информации ведомства, переговоры прошли в дружественной обстановке.
Ранее главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и Ху Чжунмин подписали меморандум о сотрудничестве в сфере поисково-спасательных операций на море. Подписание документа состоялось в рамках визита российского адмирала в Китай.
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