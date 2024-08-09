Российская армия почти за неделю пленила полсотни солдат ВСУ

Минобороны РФ: за шесть дней ВС РФ пленили 55 украинских солдат

09 августа 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

ВС РФ за шесть дней пленили 55 украинских солдат, уточнили в Минобороны РФ Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За последние шесть дней в плен российским военным сдались до 55 солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих», — сообщает военное ведомство. В Минобороны РФ также рассказали, что освободили три населенных пункта в ДНР. Ранее один из взятых в плен украинских солдат признался, что ВСУ специально пришли в Курскую область, чтобы снять определенные видеоматериалы . Потом их планировалось показать командованию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние шесть дней в плен российским военным сдались до 55 солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих», — сообщает военное ведомство. В Минобороны РФ также рассказали, что освободили три населенных пункта в ДНР. Ранее один из взятых в плен украинских солдат признался, что ВСУ специально пришли в Курскую область, чтобы снять определенные видеоматериалы. Потом их планировалось показать командованию.