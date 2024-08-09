Российская армия почти за неделю пленила полсотни солдат ВСУ

Минобороны РФ: за шесть дней ВС РФ пленили 55 украинских солдат
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ВС РФ за шесть дней пленили 55 украинских солдат, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За последние шесть дней в плен российским военным сдались до 55 солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих», — сообщает военное ведомство. В Минобороны РФ также рассказали, что освободили три населенных пункта в ДНР.

Ранее один из взятых в плен украинских солдат признался, что ВСУ специально пришли в Курскую область, чтобы снять определенные видеоматериалы. Потом их планировалось показать командованию.

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За последние шесть дней в плен российским военным сдались до 55 солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих», — сообщает военное ведомство. В Минобороны РФ также рассказали, что освободили три населенных пункта в ДНР. Ранее один из взятых в плен украинских солдат признался, что ВСУ специально пришли в Курскую область, чтобы снять определенные видеоматериалы. Потом их планировалось показать командованию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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