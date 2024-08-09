Российская армия почти за неделю пленила полсотни солдат ВСУ

ВС РФ за шесть дней пленили 55 украинских солдат, уточнили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За последние шесть дней в плен российским военным сдались до 55 солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих», — сообщает военное ведомство. В Минобороны РФ также рассказали, что освободили три населенных пункта в ДНР.
Ранее один из взятых в плен украинских солдат признался, что ВСУ специально пришли в Курскую область, чтобы снять
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