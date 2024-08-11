Депутат Рады Дубинский назвал истинную цель Зеленского в атаке на Курскую область

Депутат Рады Дубинский: Зеленский хочет столкнуть НАТО и РФ, чтобы выжить
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Зеленский напал на Курскую область, чтобы столкнуть РФ и НАТО, заявил депутат Рады Дубинский
Зеленский напал на Курскую область, чтобы столкнуть РФ и НАТО, заявил депутат Рады Дубинский Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть в российско-украинский конфликт НАТО и делает он это ради собственного выживания. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, объясняя атаку ВСУ на Курскую область.

«Судя по всему, в [офисе Зеленского] и сами не знают, для чего эта авантюра, и к чему она приведет — поэтому и молчат там, где обычно уже машут трусами со сцены», — заявил Дубинский. По его мнению, Зеленский сейчас преследует одну цель — выжить, а для этого ему надо превратить российско-украинский конфликт в войну между РФ и НАТО. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Стычки ВС РФ и украинской армии на границах региона до сих пор продолжаются. Из под обстрелов эвакуировано 76 тысяч человек, передает 360.ru.

В ночь на 11 августа украинские военные выпустили ракету в сторону Курска. Сбитый боеприпас попал в многоэтажный жилой дом, передает RT. В результате ЧП есть пострадавшие, само здание частично разрушено.

На Западе уже констатируют провал ВСУ в атакованном регионе. По словам журналиста Times, Зеленский решился на атаку на Курской области, чтобы предотвратить поражение Киева, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть в российско-украинский конфликт НАТО и делает он это ради собственного выживания. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, объясняя атаку ВСУ на Курскую область. «Судя по всему, в [офисе Зеленского] и сами не знают, для чего эта авантюра, и к чему она приведет — поэтому и молчат там, где обычно уже машут трусами со сцены», — заявил Дубинский. По его мнению, Зеленский сейчас преследует одну цель — выжить, а для этого ему надо превратить российско-украинский конфликт в войну между РФ и НАТО. Об этом политик написал в своем telegram-канале. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Стычки ВС РФ и украинской армии на границах региона до сих пор продолжаются. Из под обстрелов эвакуировано 76 тысяч человек, передает 360.ru. В ночь на 11 августа украинские военные выпустили ракету в сторону Курска. Сбитый боеприпас попал в многоэтажный жилой дом, передает RT. В результате ЧП есть пострадавшие, само здание частично разрушено. На Западе уже констатируют провал ВСУ в атакованном регионе. По словам журналиста Times, Зеленский решился на атаку на Курской области, чтобы предотвратить поражение Киева, передает «Национальная служба новостей».
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