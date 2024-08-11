Депутат Рады Дубинский назвал истинную цель Зеленского в атаке на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть в российско-украинский конфликт НАТО и делает он это ради собственного выживания. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, объясняя атаку ВСУ на Курскую область.
«Судя по всему, в [офисе Зеленского] и сами не знают, для чего эта авантюра, и к чему она приведет — поэтому и молчат там, где обычно уже машут трусами со сцены», — заявил Дубинский. По его мнению, Зеленский сейчас преследует одну цель — выжить, а для этого ему надо превратить российско-украинский конфликт в войну между РФ и НАТО. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Стычки ВС РФ и украинской армии на границах региона до сих пор продолжаются. Из под обстрелов эвакуировано 76 тысяч человек, передает 360.ru.
В ночь на 11 августа украинские военные выпустили ракету в сторону Курска. Сбитый боеприпас попал в многоэтажный жилой дом, передает RT. В результате ЧП есть пострадавшие, само здание частично разрушено.
На Западе уже констатируют провал ВСУ в атакованном регионе. По словам журналиста Times, Зеленский решился на атаку на Курской области, чтобы предотвратить поражение Киева, передает «Национальная служба новостей».
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