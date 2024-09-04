Как выглядит рынок «Сокол» в Донецке после удара ВСУ 4 сентября. Фоторепортаж

Выросло количество пострадавших при обстреле ВСУ рынка «Сокол» в Донецке

04 сентября 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ рынка «Сокол» возросло до восьми Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Вооруженные силы Украины четвертого сентября нанесли удар по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. При обстреле пострадало шесть человек, погибли двое мужчин и одна женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Позже, по его словам, количество пострадавших возросло до девяти, среди них есть мальчик 2013 года рождения. Также в результате удара были повреждены автобус городского маршрута № 42 в Кировском районе Донецка и автобус № 18 в Центрально-Городском районе Горловки. О том, как выглядит рынок «Сокол» после обстрела — в фоторепортаже URA.RU. Число пострадавших из-за удара ВСУ по рынку Донецка возросло до 9. Три человека погибли, двое из них — дети, сообщил глава ДНР Денис Пушилин Фото: Telegram-канал официального сайта ДНР/https://t.me/dnronline Также 4 сентября в поселке шахты Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала девушка 2004 года рождения Фото: Донецкое агентство новостей/https://t.me/dan_dnr Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь Фото: Telegram-канал официального сайта ДНР/https://t.me/dnronline Взрывная волна взорвала стекла и повредила торговые точки рынка Фото: Алексей КулемZин/https://t.me/kulemzin_donetsk В результате обстрела повреждены автобус городского маршрута № 42 в Кировском районе Донецка и автобус № 18 в Центрально-Городском районе Горловки Фото: Донецкое агентство новостей/https://t.me/dan_dnr При ударе по Кировскому району Донецка ВСУ применили артиллерию калибром 155 мм. Фото: Донецкое агентство новостей/https://t.me/dan_dnr К этому моменту со стороны ВФУ было совершено девять вооруженных атак и выпущено более 15 боеприпасов Фото: Telegram-канал официального сайта ДНР/https://t.me/dnronline Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины четвертого сентября нанесли удар по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. При обстреле пострадало шесть человек, погибли двое мужчин и одна женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Позже, по его словам, количество пострадавших возросло до девяти, среди них есть мальчик 2013 года рождения. Также в результате удара были повреждены автобус городского маршрута № 42 в Кировском районе Донецка и автобус № 18 в Центрально-Городском районе Горловки. О том, как выглядит рынок «Сокол» после обстрела — в фоторепортаже URA.RU.