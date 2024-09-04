Как выглядит рынок «Сокол» в Донецке после удара ВСУ 4 сентября. Фоторепортаж

Выросло количество пострадавших при обстреле ВСУ рынка «Сокол» в Донецке
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Обстрел Донецкого НИИ и Ворошиловского района. Донецк, донецк, последствия, днр, разрушения, обстрел, сво
Число пострадавших в результате обстрела ВСУ рынка «Сокол» возросло до восьми Фото:

Вооруженные силы Украины четвертого сентября нанесли удар по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. При обстреле пострадало шесть человек, погибли двое мужчин и одна женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Позже, по его словам, количество пострадавших возросло до девяти, среди них есть мальчик 2013 года рождения.

Также в результате удара были повреждены автобус городского маршрута № 42 в Кировском районе Донецка и автобус № 18 в Центрально-Городском районе Горловки. О том, как выглядит рынок «Сокол» после обстрела — в фоторепортаже URA.RU.

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Число пострадавших из-за удара ВСУ по рынку Донецка возросло до 9. Три человека погибли, двое из них — дети, сообщил глава ДНР Денис Пушилин
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Также 4 сентября в поселке шахты Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала девушка 2004 года рождения
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Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь
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Взрывная волна взорвала стекла и повредила торговые точки рынка
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В результате обстрела повреждены автобус городского маршрута № 42 в Кировском районе Донецка и автобус № 18 в Центрально-Городском районе Горловки
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При ударе по Кировскому району Донецка ВСУ применили артиллерию калибром 155 мм.
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К этому моменту со стороны ВФУ было совершено девять вооруженных атак и выпущено более 15 боеприпасов
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Вооруженные силы Украины четвертого сентября нанесли удар по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. При обстреле пострадало шесть человек, погибли двое мужчин и одна женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Позже, по его словам, количество пострадавших возросло до девяти, среди них есть мальчик 2013 года рождения. Также в результате удара были повреждены автобус городского маршрута № 42 в Кировском районе Донецка и автобус № 18 в Центрально-Городском районе Горловки. О том, как выглядит рынок «Сокол» после обстрела — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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