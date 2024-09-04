Число пострадавших в результате обстрела ВСУ рынка «Сокол» возросло до восьми
Вооруженные силы Украины четвертого сентября нанесли удар по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. При обстреле пострадало шесть человек, погибли двое мужчин и одна женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Позже, по его словам, количество пострадавших возросло до девяти, среди них есть мальчик 2013 года рождения.
Также в результате удара были повреждены автобус городского маршрута № 42 в Кировском районе Донецка и автобус № 18 в Центрально-Городском районе Горловки. О том, как выглядит рынок «Сокол» после обстрела — в фоторепортаже URA.RU.
Число пострадавших из-за удара ВСУ по рынку Донецка возросло до 9. Три человека погибли, двое из них — дети, сообщил глава ДНР Денис Пушилин
Также 4 сентября в поселке шахты Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала девушка 2004 года рождения
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь
Взрывная волна взорвала стекла и повредила торговые точки рынка
В результате обстрела повреждены автобус городского маршрута № 42 в Кировском районе Донецка и автобус № 18 в Центрально-Городском районе Горловки
При ударе по Кировскому району Донецка ВСУ применили артиллерию калибром 155 мм.
К этому моменту со стороны ВФУ было совершено девять вооруженных атак и выпущено более 15 боеприпасов
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