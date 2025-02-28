Датские журналисты случайно помогли ВС РФ уничтожить штаб ВСУ

Армия России уничтожила штаб ВСУ в Юнаковке на территории Сумской области. Перед нанесением удара военные изучили видео с места расположения штаба, вход в который сняли журналисты датского телеканала. Об этом сообщили военкоры.
«Российские военные из 155 гвардейской бригады морской пехоты смогли найти штаб ВСУ в Юнаковке, используя открытые данные журналистов из Дании. По штабу нанесли удар ракетами „Искандер“ и объект был уничтожен», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Северный ветер».
URA.RU направило запрос информации по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированному пункту подготовки БПЛА-камикадзе ВСУ в Сумской области. В результате были уничтожены техника и личный состав противника, передает RT.
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