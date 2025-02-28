28 февраля 2025

Датские журналисты случайно помогли ВС РФ уничтожить штаб ВСУ

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Российские ракеты уничтожили штаб противника
Российские ракеты уничтожили штаб противника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила штаб ВСУ в Юнаковке на территории Сумской области. Перед нанесением удара военные изучили видео с места расположения штаба, вход в который сняли журналисты датского телеканала. Об этом сообщили военкоры.

«Российские военные из 155 гвардейской бригады морской пехоты смогли найти штаб ВСУ в Юнаковке, используя открытые данные журналистов из Дании. По штабу нанесли удар ракетами „Искандер“ и объект был уничтожен», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Северный ветер».

URA.RU направило запрос информации по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированному пункту подготовки БПЛА-камикадзе ВСУ в Сумской области. В результате были уничтожены техника и личный состав противника, передает RT.

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Армия России уничтожила штаб ВСУ в Юнаковке на территории Сумской области. Перед нанесением удара военные изучили видео с места расположения штаба, вход в который сняли журналисты датского телеканала. Об этом сообщили военкоры. «Российские военные из 155 гвардейской бригады морской пехоты смогли найти штаб ВСУ в Юнаковке, используя открытые данные журналистов из Дании. По штабу нанесли удар ракетами „Искандер“ и объект был уничтожен», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Северный ветер». URA.RU направило запрос информации по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированному пункту подготовки БПЛА-камикадзе ВСУ в Сумской области. В результате были уничтожены техника и личный состав противника, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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