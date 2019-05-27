Почему переход Кадырова в Москву обсуждают даже после опровержения

Кулуарные обсуждения возможного ухода Рамзана Кадырова на более высокую должность уже активно ведутся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухи о переходе Рамзана Кадырова с поста главы Чечни на федеральную должность обрели под собой новую почву даже после опровержения от самого политика. В понедельник, 27 мая, telegram-каналы, специализирующиеся на северокавказской политике, опубликовали список возможных преемников действующего лидера республики. Среди них советник президента РФ Абубакар Эдельгериев (в прошлом — премьер-министр Чеченской республики). При каких условиях в Чечне возможна смена власти и к каким последствиям это приведет, объясняют эксперты «URA.RU».

В неофициальном списке кандидатов, способных заменить Кадырова, который появился в телеграм-канале «СКФО Telegraph», пять фамилий: действующий председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, председатель республиканского парламента Магомед Даудов, начальник управления Росгвардии Шарип Делимханов, глава МВД Чечни Руслан Алханов и советник президента России Абубакар Эдельгириев. Именно последний представляется экспертом наиболее значимой кандидатурой. Выделяется он в первую очередь тем, что не принимал участия в чеченских войнах.

Возможный уход Рамзана Кадырова с поста главы республики обострит ситуацию, опасаются политологи Фото: ramzan-kadyrov.ru

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев заявил «URA.RU», что вариант смены руководителя Чечни возможен, но такое решение несет большие риски как для самой республики, так и для федерального центра. «Я убежден, что Чечня не готова к уходу Рамзана Кадырова, который в настоящее время является в регионе абсолютным политическим лидером. Кроме того, внезапный уход такой личности может обострить активность кланов в продвижении своих креатур как на федеральном, так и на региональном поле», — пояснил эксперт.

Что касается обсуждаемой кандидатуры Эдельгериева, то, по мнению эксперта, отсутствие у него военной биографии можно считать минусом, а не плюсом в таком субъекте, как Чеченская Республика. «Эдельгериев — человек с опытом работы, образован, был премьер-министром Чечни и может принести пользу республике и стране на различных участках деятельности.

Но, когда говорим о Чечне, необходимо знать специфику региона, менталитет субъекта, а также внутритейповый расклад, который имеет очень большое значение. В этом плане без поддержки таких мастодонтов, как Кадыров, руководить республикой крайне тяжело.

Кроме того, как возможный преемник обозначен и другой сильный кандидат — глава парламента Магомед Даудов», — уточнил Гереев в беседе с «URA.RU».

Дальнейшая политическая карьера Кадырова якобы обсуждается в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская пояснила «URA.RU», что уход Рамзана Кадырова с поста главы Чечни — маловероятный сценарий. «Я буду сильно удивлена, если Кремль предпримет попытку смены власти в Чеченской Республике, причем путем переназначения на человека невоенного. Да, это был бы правильный шаг, но я его не ожидаю», — сказала собеседница агентства. По ее словам, на фоне социальной турбулентности власти рассматривают Северный Кавказ как одну из наиболее уязвимых точек: «Возможная смена Рамзана Кадырова — серьезный шаг, который может привести к ощутимым последствиям. Их надо очень хорошо просчитывать и брать под контроль».

Вместе с тем Сокирянская подтвердила, что «такие разговоры ходят». «Возможно, в Кремле посчитают, что нужно все быстро, в одночасье, поменять. Не исключено, что будет выбрана такая стратегия. Однако не думаю, что такие планы разглашались бы в СМИ», — предположила эксперт. По ее мнению, очень сложно представить, на какой иной пост может быть переведен Кадыров в силу особенностей его биографии: «Его нелегко вписать в федеральные органы власти на позиции, которые он будет воспринимать как повышение, а не понижение. А это необходимо для сохранения его лояльности». Сокирянская полагает, что речь должна идти не столько о статусной должности, сколько о той, которая связана с реальной властью:

«Кадыров — это человек, который привык к реальной власти, реальным политическим, экономическим и военным рычагам. Поэтому перевести его просто на какую-то символически высокую должность будет недостаточно».

По ее оценкам, перевод Кадыров на уровень полпреда в СКФО «сопряжен с огромным количеством рисков» и пока нет ясности, готов ли их нести федеральный центр.

В политтусовке уже обсуждают, кто бы мог заменить Кадырова в Чечне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению политолога, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова, вариант назначения главой Чечни Абубакара Эдельгериева противоречит устоявшейся аппаратной логике: как правило, с должности советника президента чиновников не переводят на губернаторскую должность — это считается слишком резким карьерным прыжком. Тарасов также уверен, что вариант с переходом Кадырова на пост полпреда президента РФ на Северном Кавказе является нелогичным. «Разговоры о возможном кадровом перемещении демонстрируют растущее политическое влияние Кадырова на федеральном уровне. Другой вопрос, что та же должность полпреда президента в СКФО ему не совсем подходит — она предусматривает в первую очередь наблюдательные функции без прямого вмешательства, а Кадыров активно задействован в решении конкретных региональных проблем и было бы совершенно нецелесообразно дергать его с места», — отмечает Тарасов.

Политолог Максим Жаров полагает, что Рамзан Кадыров покинет пост главы Чечни тогда, когда определится место Владимира Путина в конфигурации власти после истечения его нынешнего президентского срока. «Поэтому сегодня слухи об отставке Кадырова с поста главы Чечни и, тем более, его перемещение в правительство или в администрацию президента выглядят попыткой подтолкнуть досрочный транзит власти в стране. Ранее с подобными же целями распространялись и слухи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко», — сказал «URA.RU» Жаров.