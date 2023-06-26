Власти РФ выдержали стресс-тест 24 июня

Мишустин выстроил собственную систему сдерживания мятежа

26 июня 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Правительство смогло сдержать внутренний переворот Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Власти РФ заранее готовы к форс-мажорным ситуациям, что позволило оперативно среагировать на попытку мятежа 24 июня и избежать негативных последствий для экономики и страны в целом. Об этом URA.RU заявили эксперты, комментируя итоги оперативного совещание главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 26 июня. По их мнению, слаженные действия властей показали, что политическая система готова справляться с такими стрессами. В ночь с 23 на 24 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. В своем телеграм-канале он заявил, что российская армия под руководством Сергея Шойгу якобы нанесла удар по тылам ЧВК «Вагнер», и он готов ответить на него. Подразделения частной армии бизнесмена Пригожина вошли в Ростов-на-Дону и другие города регионов России, а также выдвинулись на Москву. Позже Пригожин отказался от мятежа после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В Кремле анонсировали, что Пригожин уйдет в Белоруссию «под гарантию слов президента». Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил слаженную работу кабмина в дни попытки вооруженного мятежа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выступление на совещании с вице-премьерами утром 26 июня глава правительства начал со слов о том, что Россия переживает важный период своей истории. Против страны направлена вся военная, экономическая, информационная машина Запада, идет борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов, на благо своего народа, подчеркнул Мишустин. «Страна столкнулась с очередным вызовом. Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Члены правительства находились на своих рабочих местах. Под руководством президента действовали четко, слаженно и на всех уровнях сохраняли стабильность ситуации, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз», — сказал премьер. Мишустин обратился к коллегам с просьбой отчитаться, как была организована работа по их направлениям. Свой доклад начал первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. Он отчитался, что в 15 регионах страны был повышенный спрос на валюту. «Наиболее активный рост спроса на наличность был отмечен в южных регионах — Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70—80%. Но благодаря четкой работе Банка России и подкреплению наличной валютой (объемы подкрепления выросли примерно в три раза), удалось полностью избежать каких-либо нарушений штатной ситуации. Все банкоматы работали в штатном режиме, уже в воскресенье спрос пошел на убыль. Сейчас обстановка полностью стабилизировалась», — отметил вице-премьер. Татьяна Голикова отметила, что в регионах, где был введен режим КТО, выпускные были перенесены Фото: Владимир Андреев © URA.RU Далее слово взяла зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она доложила, что все медицинские и социальные организации работали в штатном режиме, в том числе в Ростове-на-Дону, Воронежской, Липецкой, Тульской областях и новых регионах России. По ее словам, на дорогах, где было ограничено движение, задействовано 38 выездных медицинских бригад, в том числе 26 бригад скорой медицинской помощи и 12 бригад медицины катастроф. «В регионах, где был введен режим контртеррористической операции, запланированные на субботу выпускные перенесены. В настоящее время рассматривается вопрос проведения выпускных 1 июля. В остальных регионах выпускные вечера прошли. Все прошло в штатном режиме. Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях, особенно тех, которые расположены в южных регионах России», — доложила вице-премьер. Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что все предприятия работают в штатном формате Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что предприятия промышленности и торговли в минувшие выходные отработали слаженно. Повышенный спрос на отдельные группы товаров был в магазинах Ростовской и Воронежской областей, но продажу не ограничивали, так как сети обеспечены многодневным запасом социально значимых товаров. Также в связи с перекрытием дорог в регионах была разработана альтернативная логистика подвоза продуктов. «Для координации решения всех возникающих вопросов на базе Минпромторга был организован оперативный штаб. В его работе дистанционно принимали участие руководители 10 регионов южного направления, ключевых предприятий, крупных и средних торговых сетей», — подчеркнул Мантуров. Зампредседателя правительства Александр Новак отчитался, что технологических нарушений, повлиявших на снабжение потребителей энергоресурсами, не наблюдалось. «Отмечался в выходные рост спроса на АЗС в южных регионах, особенно в Ростовской области. При этом АЗС полностью были обеспечены всеми нефтепродуктами. Перебоев со снабжением не наблюдалось. Цены также стабильны», — подчеркнул Новак. Также была усилена антитеррористическая защита объектов ТЭК. Статья по теме Путин предупредил о последствиях попытки вооруженного мятежа Правительство заранее предусмотрело все варианты развития пятничных событий, что позволило избежать негативных последствий, уверен ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Правительство было готово ко всем последствиям и максимально снизило риски возможных издержек. Политическая система сработала довольно эффективно. Мятеж — провалился. Все главные политические «акторы», которые проявили лояльность к действующей власти и поддержали Владимира Путина, продемонстрировали, что с такими стрессами политическая система готова справляться», — говорит эксперт. Правительство находилось на связи и не выключалось из повестки с вечера пятницы, полагает генеральный директор Аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский. «Правительство, в большей его части, контролировало ситуацию с точки зрения экономики. Мы видим тот же фондовой рынок, была просадка в пятницу, а сегодня уже — нормализация», — подытожил Игнатовский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ заранее готовы к форс-мажорным ситуациям, что позволило оперативно среагировать на попытку мятежа 24 июня и избежать негативных последствий для экономики и страны в целом. Об этом URA.RU заявили эксперты, комментируя итоги оперативного совещание главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 26 июня. По их мнению, слаженные действия властей показали, что политическая система готова справляться с такими стрессами. В ночь с 23 на 24 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. В своем телеграм-канале он заявил, что российская армия под руководством Сергея Шойгу якобы нанесла удар по тылам ЧВК «Вагнер», и он готов ответить на него. Подразделения частной армии бизнесмена Пригожина вошли в Ростов-на-Дону и другие города регионов России, а также выдвинулись на Москву. Позже Пригожин отказался от мятежа после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В Кремле анонсировали, что Пригожин уйдет в Белоруссию «под гарантию слов президента». Выступление на совещании с вице-премьерами утром 26 июня глава правительства начал со слов о том, что Россия переживает важный период своей истории. Против страны направлена вся военная, экономическая, информационная машина Запада, идет борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов, на благо своего народа, подчеркнул Мишустин. «Страна столкнулась с очередным вызовом. Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Члены правительства находились на своих рабочих местах. Под руководством президента действовали четко, слаженно и на всех уровнях сохраняли стабильность ситуации, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз», — сказал премьер. Мишустин обратился к коллегам с просьбой отчитаться, как была организована работа по их направлениям. Свой доклад начал первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. Он отчитался, что в 15 регионах страны был повышенный спрос на валюту. Далее слово взяла зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она доложила, что все медицинские и социальные организации работали в штатном режиме, в том числе в Ростове-на-Дону, Воронежской, Липецкой, Тульской областях и новых регионах России. По ее словам, на дорогах, где было ограничено движение, задействовано 38 выездных медицинских бригад, в том числе 26 бригад скорой медицинской помощи и 12 бригад медицины катастроф. «В регионах, где был введен режим контртеррористической операции, запланированные на субботу выпускные перенесены. В настоящее время рассматривается вопрос проведения выпускных 1 июля. В остальных регионах выпускные вечера прошли. Все прошло в штатном режиме. Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях, особенно тех, которые расположены в южных регионах России», — доложила вице-премьер. Вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что предприятия промышленности и торговли в минувшие выходные отработали слаженно. Повышенный спрос на отдельные группы товаров был в магазинах Ростовской и Воронежской областей, но продажу не ограничивали, так как сети обеспечены многодневным запасом социально значимых товаров. Также в связи с перекрытием дорог в регионах была разработана альтернативная логистика подвоза продуктов. «Для координации решения всех возникающих вопросов на базе Минпромторга был организован оперативный штаб. В его работе дистанционно принимали участие руководители 10 регионов южного направления, ключевых предприятий, крупных и средних торговых сетей», — подчеркнул Мантуров. Зампредседателя правительства Александр Новак отчитался, что технологических нарушений, повлиявших на снабжение потребителей энергоресурсами, не наблюдалось. «Отмечался в выходные рост спроса на АЗС в южных регионах, особенно в Ростовской области. При этом АЗС полностью были обеспечены всеми нефтепродуктами. Перебоев со снабжением не наблюдалось. Цены также стабильны», — подчеркнул Новак. Также была усилена антитеррористическая защита объектов ТЭК. Правительство заранее предусмотрело все варианты развития пятничных событий, что позволило избежать негативных последствий, уверен ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Правительство было готово ко всем последствиям и максимально снизило риски возможных издержек. Правительство находилось на связи и не выключалось из повестки с вечера пятницы, полагает генеральный директор Аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский. «Правительство, в большей его части, контролировало ситуацию с точки зрения экономики. Мы видим тот же фондовой рынок, была просадка в пятницу, а сегодня уже — нормализация», — подытожил Игнатовский.