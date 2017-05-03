18:57 03 мая 2017 0

Самозанятых россиян хотят лишить возможности выезжать за границу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Эксперты подвергли жесткой критике Совет Федерации, предложивший запретить выезд россиянам, не имеющим официального трудоустройства. Данную инициативу уже назвали популистской и неэффективной.

В среду, 3 мая, Совет Федерации предложил ввести запрет на выезд из страны для россиян, которые турдятся неофициально. Самозанятые граждане также не смогут рассчитывать на достойную пенсию.

Как заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, запрет на выезд за границу вынудит самозанятых граждан легализовать отношения с государством. Он полагает, что именно так государству следует напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства. Также, по словам сенатора, россияне, не выплачивающие взносы в Фонд ОМС, могут лишиться полноценной пенсии.

По мнению политолога Максима Жарова, данное предложение сенатора Валерия Рязанского дискредитирует верхнюю палату российского парламента.

«Право свободного выезда граждан России из страны гарантировано Конституцией, и сенатор Рязанский не может этого не знать. Поэтому подобные высказывания Рязанского надо воспринимать только как очередную виртуальную угрозу самозанятым гражданам России со стороны исполнительной власти и не более. Подобные методы борьбы с теневой экономикой в России неэффективны», — заключил Жаров.

Заместитель директора института «Центр развития» Валерий Миронов назвал инициативу Рязанского «популистской». «Для начала надо разобраться, кого считать „самозанятым“, как дифференцировать людей, которые работают, но не платят налоги и тех, кто живет, например, на проценты. У человека на счетах могут лежать большие сбережения, и этого ему вполне может хватать на жизнь», — пояснил эксперт в разговоре с «URA.RU».

Миронов подчеркнул, что ему непонятно, как сенаторы собираются реализовывать данную инициативу на практике. «Тогда придется приходить к человеку и требовать от него доказательств наличия банковских счетов. Но тогда это будет уже нарушением финансовой тайны. На самом деле, все это больше похоже на обычный пиар», — заключил экономист.