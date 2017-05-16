Самойлова рассказала, каково ей было выступать в Крыму

23:17 16 мая 2017 0

Певица участвовала в концерте, который прошел перед Евровидением Фото: Личная страница Самойловой Юлии в instagram

Российская певица Юлия Самойлова очень переживала перед своим выступлением на концерте в Крыму 9 Мая. По словам исполнительницы, это было для нее большой ответственностью — хорошо выступить перед таким количеством людей, но энергетика публики ее окрыляла.

«Это была для меня большая честь — выступать 9 Мая, — призналась Самойлова в интервью RT. — Это, наверное, моё первое выступление в качестве приглашённого гостя. Я переживала очень сильно». Самойлова выступила на концерте в День Победы в Севастополе.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила российской певице въезд на территорию страны на три года из-за посещения Крыма, из-за чего исполнительница не смогла принять участие в Евровидении в Киеве. На самом деле первым концертом, на котором выступила Самойлова после запрета, было выступление хора «Млада» в Перми, куда ее пригласили организаторы.