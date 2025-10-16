Новая встреча с Путиным и Зеленским: полное заявление Трампа после переговоров с Путиным

Трамп: разговор с Путиным был продуктивным, планируем встречу
Трамп заявил о продуктивном разговоре с Путиным и встрече в Будапеште
Трамп заявил о продуктивном разговоре с Путиным и встрече в Будапеште Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались перспективы мирного урегулирования на Украине и развитие торговых отношений между странами. Было принято решение о подготовке к личной встрече лидеров в Будапеште.

«Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил добиться значительного прогресса», — заявил Трамп в своем аккаунте в Truth Social. По словам Трампа, Владимир Путин поздравил США с достижением мира на Ближнем Востоке, назвав это «великим достижением». Американский лидер выразил уверенность, что успех на ближневосточном направлении может помочь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Было принято решение о проведении двухэтапных переговоров. Первые встречи пройдут на уровне советников пройдут в США под руководством госсекретаря Марко Рубио. Далее последует личная встреча Трампа и Путина запланирована в Будапеште для обсуждения окончания конфликта. Трамп сообщил, что уже завтра проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения деталей разговора с Путиным.

Телеканал Fox News сообщил о завершении телефонного разговора между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным. Как отмечается, беседа продолжалась приблизительно два часа, передает информацию RT.

