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27 июля 2017
26 июля 2017
09:45  27 июля 2017 0

Создатели «Игры престолов» снимут сериал об аварии в Чернобыле

Съмки будет вести телеканал НВОФото: Wikimedia Commons

Телеканал НВО, выпустивший популярный сериал «Игра престолов», собирается снять мини-сериал про аварию на Чернобыльской атомной электростанции. Съемки начнутся весной 2018 года в Литве, передает «Газета.Ru».

В сериале про аварию, произошедшую в СССР в 1986 году, будет пять серий. Главным героем станет советский ученый, занявшийся расследованием трагедии по поручению Кремля. Роль исполнит актер Джаред Харрис, сообщает телеканал 360.

Как ранее писало «URA.RU», ученый из Венгрии Милан Яносов высчитал, кто из героев «Игры престолов» умрет последним. Доктор математических наук считает, что самые большие шансы выжить у второстепенных героев, в частности у трусливого Теона Грейджоя.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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