Госдума заставит богачей тратить больше денег на пенсии и страхование

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, обязующий богатых жителей страны отчислять больше денег во внебюджетные фонды. Это позволит избавиться от дефицита средств в таких организациях.
Россиян с высоким доходом могут заставить отчислять большие средства, например, в Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования. По мнению депутата Госдумы Николая Арефьева, это позволит избавиться от дефицита в фондах.
«Не понимаю, почему сверхбогатые люди платят меньше, — приводит слова Арефьева „Федеральное агентство новостей“. — Это объясняется тем, что от месячного дохода в миллион отдать 300 тысяч в фонды несправедливо, ведь кто-то платит три тысячи рублей. Но при этом люди не понимают, что три тысячи отчисляются работодателем за зарплату в 10 тысяч рублей».