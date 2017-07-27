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27 июля 2017
15:13  27 июля 2017 0

Госдума заставит богачей тратить больше денег на пенсии и страхование

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, зал пленарных заседаний госдумы
Законопроект собираются вынести на рассмотрение в ГосдумуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, обязующий богатых жителей страны отчислять больше денег во внебюджетные фонды. Это позволит избавиться от дефицита средств в таких организациях.

Россиян с высоким доходом могут заставить отчислять большие средства, например, в Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования. По мнению депутата Госдумы Николая Арефьева, это позволит избавиться от дефицита в фондах.

«Не понимаю, почему сверхбогатые люди платят меньше, — приводит слова Арефьева „Федеральное агентство новостей“. — Это объясняется тем, что от месячного дохода в миллион отдать 300 тысяч в фонды несправедливо, ведь кто-то платит три тысячи рублей. Но при этом люди не понимают, что три тысячи отчисляются работодателем за зарплату в 10 тысяч рублей».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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