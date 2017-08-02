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02 августа 2017
Главные новости Москвы
21:18  02 августа 2017 0

Продукты в России за три года эмбарго прибавили в цене на сотни процентов

Магазин. Супермаркет. Никитинские ряды. Проспект. Алое поле. Продукты. Челябинск., продукты, фрукты, никитинские ряды
Журналисты сравнили чеки из 2014 и 2017 годовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чеки россиян в продуктовых магазинах заметно выросли из-за продуктового эмбарго. К такому выводу пришли журналисты BBC, сравнив чеки за последние три года.

Продовольствие подорожало заметно сильнее других категорий товаров и услуг, а контрсанкции внесли в это свой вклад, считают сотрудники издания. Так, изучив цены из одного из чеков 2014 года, журналисты выяснили, что в настоящее время нужно заплатить за аналогичный набор продуктов 7471 рубль вместо 4422 рублей. Рост составил 69%.

По данным издания, наиболее всего — в три раза за три года — подорожал дикий рис. Более чем вдвое также выросли цены на майонез с лимонным соком, адыгейский сыр, кабачки, дыни, огурцы, пищевую морскую соль, итальянское игристое вино просекко и оливковое масло. Менее чем на 10% подорожали молодой чеснок, сыр рикотта российского производства, сумка для покупок из нетканого материала, булочка с кунжутом и сушеная петрушка.

При этом с конца июля 2014-го по конец июня 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги в России вырос на 29%, в то время как номинальные среднемесячные доходы россиян с 2014-го по первое полугодие 2017 года прибавили только 19%. Это значит, что реальные доходы работающих россиян от наемного труда (с поправкой на инфляцию) упали на 10%. Если смотреть только на цены на продукты, то накопленная инфляция за аналогичный период достигла 34%. Непродовольственные товары стали на 28% дороже, услуги — на 24%.

Юрий Викторов
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