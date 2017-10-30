21:00 30 октября 2017 0

Журналистка Катя Гордон решила не отставать от Ксении Собчак Фото c официального сайта кандидата Гордон

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Понедельник! Вот главные новости дня:

Россия выводит войска из Сирии. Война обошлась нам дорого во всех смыслах, но есть результаты — мы снова в топе.

Не успели все отойти от решения Собчак идти в президенты, как стало известно о выдвижении еще одной блондинки — Кати Гордон. Многие посчитали такой шаг журналистки очередным пиаром. У нас тоже есть версии, зачем ей это нужно.

«Малоприятное разбирательство». Владимир Путин встретился с правозащитниками и прокомментировал «преследование» режиссера Кирилла Серебренникова.

Сегодня Дмитрий Медведев подписал постановление о новых поправках в ПДД. Эксперты уже кричат в голос, что такие поправки опасны для водителей. Рассказываем, почему.

На «Первый канал» пришла ведущая неоднозначного шоу Елена Летучая. Всему причина — «хайп».

Актер Кевин Спейси признался в гомосексуализме. Это стало чуть ли не главной новостью дня. Куценко отреагировал стихотворением на признание коллеги.