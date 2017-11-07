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07 ноября 2017
16:16  07 ноября 2017 0

ФСБ выложила в Сеть кадры задержания экстремистов из движения «Артподготовка». ВИДЕО

Тактико-специальное учение
Силовики предотвратили революцию в странеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ опубликовала видео задержания активистов экстремистского движения «Артподготовка», которое основал Вячеслав Мальцев. Задержанные граждане подозреваются в подготовке нападений на полицию.

На кадрах видно, как силовики проникают в две квартиры. В первом случае сотрудники ФСБ подрывают окно на первом этаже, во втором — вскрывают дверь ломом, пишет meduza.io.

Также на видео зафиксированы найденные при обыске компоненты для взрывных устройств, оружие и символика акции, которую активисты намеревались провести 5 ноября этого года.

За два дня до намеченной акции силовики объявили о пресечении деятельности ячейки сторонников Мальцева, готовивших экстремистские акции, чтобы спровоцировать массовые беспорядки.

Всего сотрудники ФСБ задержали 14 человек в Москве, Красноярске, Краснодаре, Саратове и Самаре. На протяжении нескольких лет Мальцев открыто говорил о том, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. С июля этого года он находится за пределами страны. Сейчас он заочно арестован.

5 ноября стражи порядка задержали в разных городах порядка 400 человек, в число которых попали и школьники. На них составлены протоколы об административных правонарушениях. Некоторых допрашивали по уголовному делу о подготовке к теракту и массовым беспорядкам.

Видео: ТАСС

Лев Истомин
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