21:56 07 ноября 2017 0

Британские СМИ предполагают, что это было самоубийство Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший министр правительства Уэльса Карл Сарджент был найден мертвым в своем доме. Его отстранили от занимаемой должности после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах.

По данным полиции, обстоятельства смерти бывшего министра не выглядят подозрительными, сообщает «Национальной служба новостей». При этом британские СМИ предполагают, что это было самоубийство.

3 ноября Карла Сарджента отстранили от занимаемой должности после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах. После чего Сарджент призвал провести независимое расследование, отметив, что намерен «очистить свое имя». Кроме того, Сарджент был членом Лейбористской партии. В связи с выдвинутыми обвинениями против него было начато внутрипартийное расследование, передает «Федеральное агентство новостей».