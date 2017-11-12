Трамп рассказал об «очень хороших» отношениях с Путиным

00:09 12 ноября 2017 0

Трамп высоко оценил отношения с российским лидером Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него складываются очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Похоже, что у нас большая симпатия друг к другу, у нас хорошие отношения, учитывая то, что мы мало знаем друг друга. Думаю, это очень хорошие отношения», — приводит RT слова американского президента. Также он добавил, что во время общения с Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме они «хорошо поладили», и им очень быстро удалось согласовать совместное заявление.

Речь, к слову, шла о заявлении по Сирии. На саммите президенты подтвердили решимость нанести поражение террористам.