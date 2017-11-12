Трамп назвал дураками противников хороших отношений с Россией

06:31 12 ноября 2017 0

Такое мнение президент США высказал в своем Twitter Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп положительно оценил итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, назвав дураками тех, кто выступает против хороших отношений с РФ.

«Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Я хочу разрешить (кризисы) в Северной Корее, Сирии, Украине, (решить проблему) терроризма, и Россия может значительно помочь!» — приводит РИА «Новости» цитату американского лидера.

Ранее, напомним, Дональд Трамп заявил, что у него складываются очень хорошие отношения Владимиром Путиным. По его словам, президенты «хорошо поладили», и им быстро удалось согласовать совместное заявление.