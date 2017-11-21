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21 ноября 2017
20 ноября 2017
07:46  21 ноября 2017 0

ВМС Аргентины опровергли информацию о связанном с пропавшей подлодкой шуме

клипарт, море, прибой
У шумов может быть «биологическое происхождение»Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Шумы, которые были ранее зафиксированы на юге Атлантического океана, никак не связаны с пропавшей аргентинской подводной лодкой «Сан-Хуан». Об этом заявил представитель ВМС страны Энрике Бальби.

Он также уточнил, что военно-морские силы Аргентины внимательным образом изучают записанные звуки, передает «Федеральное агентство новостей». По словам Бальби, у шумов может быть «биологическое происхождение».

Ранее в районе поисков аргентинской подлодки гидролокаторами двух кораблей ВМС Аргентины, которые участвуют в поисковой операции, были зафиксированы стуки. По словам специалистов, звуки были похожи на стук по корпусу субмарины, сообщала «Национальная служба новостей». ВМС США сообщили о том, что задействовали в поисках морского судна автономные подводные дроны Штатов и американский самолет, напоминают Nation News.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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