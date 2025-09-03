Трамп пообещал принять меры к России, если она не пойдет на мир с Украиной

Трамп снова заговорил о мире на Украине
Трамп снова заговорил о мире на Украине Фото:
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Трамп пообещал «принять меры», если не будет удовлетворен шагами России по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Подробностей, какими будут эти меры, Трамп не привел. Он также отверг заявления, что не предпринимает никаких мер по воздействию на Россию с целью добиться урегулирования на Украине. Трансляция брифинга идет в аккаунте X Белого дома.

